"Nilde Iotti e l’Emilia-Romagna", in Regione la mostra inedita | VIDEO

Inaugurata negli spazi dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la mostra dedicata a Nilde Iotti in occasione del centenario dalla nascita.

L’esposizione, dal titolo “Nilde Iotti e l’Emilia-Romagna”, è una selezione pressoché inedita di oltre settanta immagini, alcune in bianco e nero, altre a colori, che ripercorrono l’impegno politico di Nilde Iotti: dalle foto più vecchie, degli anni Cinquanta, dove da deputata del Parlamento presenziava alle riunioni politiche, alle manifestazioni per i diritti delle donne.

La mostra, a cura di Gloria Evangelisti e Sandro Malossini, con la collaborazione della Fondazione Nilde Iotti, sarà visitabile in via Aldo Moro 50 fino al 3 novembre. In quella data, a chiusura dell’evento, è prevista la partecipazione dell’onorevole Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, e verrà presentato il catalogo.

(Immagini Ufficio Stampa Assemblea Legislativa)