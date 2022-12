"Multe proporzionate al reddito"? La proposta del viceministro Bignami

"Proporzionalità tra sanzione stradale e reddito dei cittadini, credete anche voi sia giusto?" Lo scrive sui social il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami.

"Nell'ambito della revisione del codice della strada, effettueremo un approfondimento sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra sanzioni e reddito", spiega il deputato di Fratelli d'Italia, in pratica chi guadagna di più paga di più.

Sebbene non di facile attuazione, la proporzionalità è applicata in diversi paesi europei, come Svizzera, Finlandia, ad esempio.

Se ne è parlato alla presentazione del rapporto sulla sicurezza stradale Dekra: "Abbiamo un Codice della strada di 30 anni fa con alcuni aggiornamenti. Vorrei convocare un tavolo già prima della fine anno, la prossima settimana" ha detto il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.