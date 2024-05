Europee, Mumolo scende in campo: “Portiamo i diritti sociali a Bruxelles"| VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il bolognese Antonio Mumolo punta a Bruxelles. Ieri la presentazione della sua campagna elettorale dove il consigliere regionale ha esposto i suoi obbiettivi: "Penso che in Europa si debba parlare più di povertà e di temi sociali. Non vogliamo un'Europa fatta solo di mercati e di commercio. Sogno un'Europa - continua - che si occupi dei diritti delle persone, in particolare dei diritti degli ultimi".

Ci vogliono 60 mila voti per essere eletti ma Mumolo è ottimista: "Ci sono tante persone che stanno tornando a votare, si rendono conto che siamo in un bivio." In queste elezioni l'avvocato si propone come alternativa "alla destra" che vuole spingere "indietro l'Europa".