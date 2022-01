Mumolo eletto vice-presidente PD: "Terra ricca, ma contrasto alle antiche disuguaglianze"

Antonio Mumolo è stato eletto Vice Presidente del Partito Democratico dell'Emilia Romagna. Brindisino, 59 anni, è consigliere regionale, si occupa di diritto del lavoro e di diritto dei consumatori. Ha contribuito a fondare nel 1994 l’associazione bolognese Amici di piazza Grande onlus ed è ideatore e Presidente della associazione "Avvocato di strada", per la tutela giuridica gratuita delle persone senza dimora, oggi presente in 55 città italiane.

"Ringrazio il segretario e tutte le persone che con il loro voto mi hanno espresso fiducia e vicinanza - ha scritto in una nota - lavorerò, insieme a tante e tanti, per rendere il partito sempre più vicino alle persone ed ai loro bisogni.

Sapendo che anche in una terra ricca come questa c'è tanto da fare per contrastare le nuove povertà e le antiche disuguaglianze".

Nel 2013 Avvocato di strada Onlus, associazione nata a Bologna nel 2000, ha vinto il Premio del Cittadino Europeo.

(Foto FB )