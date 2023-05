L'implosione del Terzo Polo passa dalla via Emilia. Doppio addio a Calenda, Gruppioni e Pigoni scelgono Renzi

Va a segno la campagna acquisti di Matteo Renzi in Emilia-Romagna ai danni di Carlo Calenda, dopo che è saltata l’ipotesi del partito unico del Terzo Polo. Due esponenti regionali di Azione hanno infatti deciso di abbandonare Calenda e passare a Italia Viva. Si tratta della deputata bolognese Naike Gruppioni e della capogruppo in Regione Emilia-Romagna nonché coordinatrice regionale di Azione Giulia Pigoni.

L'annuncio del leader di Italia Viva

I nuovi ingressi sono stati presentati oggi dallo stesso Renzi durante una conferenza stampa in cui ha presentato Gruppioni e Pigoni come "due straordinarie fuoriclasse della politica”. Per quanto riguarda la scelta di Pigoni, “qualcuno ha chiesto a Giulia – ha detto Renzi – ma anche a Mauro Felicori, che è consigliere e assessore regionale, di prendere le distanze da Bonaccini” ma "noi siamo stati eletti con Bonaccini e sosteniamo in Emilia-Romagna la sua candidatura", ha ribadito il leader di Italia Viva. Gruppioni invece, a differenza di Pigoni, "è stata eletta col Terzo polo, il fatto che si iscriva ad Italia viva anziché ad Azione nasce dal fatto che purtroppo si è rotto un percorso unitario. Non siamo stati noi a voler rompere le uova nel paniere".

La reazione di Calenda

Calenda dal canto suo ha provato a minimizzare l'accaduto, ma nelle sue parole traspare tutto il fastidio soprattutto per l’addio annunciato via stampa di Gruppioni. "Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto alla comunità che l'ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante. Ma immagino che l'uscita a sorpresa fosse parte dell'accordo di ingaggio”, il commento di questa mattina di Calenda su Facebook. La vicenda della deputata bolognese, "altrimenti irrilevante – continua Calenda - spiega bene la distanza nei comportamenti con Matteo Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l'Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada".