Nasce la lista Siamo Ozzano

Sabato 25 novembre nella sala L. Raparelli ad Ozzano dell'Emilia è stato presentato il simbolo della lista civica siAmo Ozzano. La serata è iniziata con il discorso di due storici cittadini ozzanesi, i quali dopo aver evidenziato le carenze emerse negli ultimi anni e la volontà di mettersi in gioco per ridare al paese la cura e il decoro che merita, hanno presentato colei che guiderà la lista, la candidata a Sindaco Monia Vason, capogruppo consiliare in opposizione all'attuale amministrazione di centro sinistra. “E' con grande soddisfazione che vi presento il progetto che la lista civica siAmo Ozzano sta perfezionando confrontandosi con i cittadini e le realtà ozzanesi. Un progetto che parte da ciò che ci unisce ad ognuno di Voi: l’amore per il nostro paese. Una visione concreta di ciò che è nostra intenzione realizzare con la compartecipazione della popolazione.” con queste parole la candidata Vason ha iniziato il suo discorso “Ad Ozzano sono legati i miei ricordi e tutta la mia vita. Ozzano è casa mia. Forte delle mie radici e sicura che Ozzano meriti di più per il futuro, ho accettato di candidarmi a Sindaco e questo è il più grande onore e responsabilità che io potessi assumermi.” continua la Vason. Durante un'intervista condotta da una giovane ragazza, la candidata Sindaco ha spiegato ai concittadini i valori che animano i componenti della lista, presentandone già alcuni, e ha precisato che si tratterà di una lista civica “lista di liberi cittadini, eterogenei, proveniente da ambiti lavorativi diversi e con diverse attitudini e interessi, ma accomunati dalla voglia di fare qualcosa di buono per il paese, ci siamo resi conto che su Ozzano la differenza la fanno le idee, la competenza e la voglia di fare, qualità che ultimamente non sembrano andare molto di moda.” continua la consigliera. Il programma elettorale, spiega, toccherà molteplici tematiche tra cui: l'ambiente, fermando ulteriore consumo di suolo oltre quello già ampiamente programmato e garantendo maggior cura del verde, il Benessere dei cittadini, con uno sguardo attendo alle fragilità, le politiche giovanili, perché come dice la candidata Vason “il futuro dell’umanità è riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza”, ci saranno anche progetti dedicati al lavoro che risulta fondamentale per garantire dignità ed equilibrio sociale, alla cultura, ricostruendo i luoghi culturali e ripensando ad una centralità aggregativa del Paese e ancora al volontariato, allo sport, alla viabilità, alla sicurezza e a tanto altro ancora. Alla domanda se si potesse avere qualche anticipazioni sui progetti che la lista siAmo Ozzano ha in mente, la Vason risponde: “Tutti i progetti che stiamo vagliano rispondono a 4 requisiti fondamentali: il benessere dei cittadini, la cura del territorio, il suo controllo e la programmazione, siamo stanchi di avere un territorio abbandonato e di vedere che i lavori non seguono una programmazione di mandato ma si fanno solo a ridosso della campagna elettorale. Un piccolo progetto su cui stiamo lavorando è quello di poter offrire un assicurazione gratuita alle persone che rientrano nella cosidetta fascia debole e che hanno animali, perchè per molti anziani l'animale è l'unica compagnia, li porta ad uscire, a fare del movimento e riesce a favorire una socialità che altrimenti sarebbe dimenticata, possiamo affermare che è terapeutico, ma molto spesso faticano economicamente a curare i loro compagni di giornata, quindi con una spesa contenuta e convenzioni con le società che forniscono questi servizi potremmo alleviare questo onere così come viene fatto in altri paesi d'Italia. Altri progetti riguardano la creazione di luoghi di aggregazione che possano favorire la socialità e dare fermento al piccolo e medio commercio che è in estrema sofferenza, vogliamo valorizzare i giovani e tutelare gli anziani e i disabili.” La candidata Vason, continua il suo intervento evidenziando che le risorse economiche e di personale del comune di Ozzano vanno sicuramente ottimizzate e che i cittadini vanno ascoltati e soprattutto che non deve più accadere che rimangano senza risposte come sta succedendo con l'attuale amministrazione. Conclude poi il suo intervento parlando dei migranti che sono ospitati nell'ex caserma Gamberini criticando il silenzio da parte dell'amministrazione su questa tematica e rimarcando la necessità dell'intervento delle associazioni per creare progetti di pubblica utilità che favoriscano l'integrazione dei migranti sul nostro territorio e per ultimo spiega la motivazione della decisione di inserire il ritratto di Luigi Galvani nel simbolo “Questo è un simbolo di quello che non è stato fatto, abbiamo svenduto la nostra cultura.” La lista siAmo Ozzano fa trasparire nei suoi ideali e nei suoi obiettivi l'amore per il paese e la voglia di ridare fiducia ai cittadini, valorizzando la propria storia e la propria cultura ma anche con uno sguardo attento al domani, proprio come dice il loro slogan “dalle radici al futuro!”