Lepore e Bonaccini nel mirino dei No Vax. Solidarietà dalla politica, si chiede un freno e azioni concrete

Non solo i centri vaccinali. Nel mirino dei no vax questa volta nel mirino dei No Vax ci sono finiti (o tornati, più propriamente) il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. A loro sono infatti indirizzate le offese vergate di rosso su un palazzo della Regione, poco distante dal grande hub vaccinale all'interno dei padiglioni di BolognaFiere. Appunto i vaccini al centro della contestazione.

Presentata risoluzione Stop no vax: "Da legittime manifestazioni di dissenso si trasformano in azioni di violenza inaccettabili”

Solidarietà dal mondo della politica. Il consigliere regionale dem Pasquale Gerace usando toni netti: "Le stituzioni e la comunità medica e scientifica non si faranno mai intimidire da un gruppo isolato di irresponsabili che, contro ogni evidenza scientifica, sostengono che il vaccino “uccide” e proseguiranno nell’unica direzione giusta per sconfiggere la pandemia: le vaccinazioni".

“Ho recentemente presentato in Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna - spiega il consigliere -una risoluzione firmata anche da altri colleghi del Pd, in cui oltre a esprimere solidarietà al presidente Bonaccini, già minacciato via social a fine dicembre, sottolineo la necessità di fermare le manifestazioni no vax che “da legittime manifestazioni di dissenso si trasformano in azioni di violenza inaccettabili” e che “impegna la Giunta regionale a sollecitare il governo ad assumere le iniziative necessarie per evitare che ciò succeda” e “a promuovere, tramite tutti i canali di informazione possibili, compresi i media locali, la campagna vaccinale, in modo che si possa raggiungere la più alta percentuale possibile di vaccinazione”.

M5S: risalire al più presto agli autori

Alle parole di Gerace si accodano quelle dei grillini. Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, esprimendo "solidarietà al presidente Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, sottolineao come tali atti vadnalici e offese "non possono e non devono condizionare nemmeno per un secondo l'impegno nella difficile gestione della pandemia in Emilia-Romagna”.

“Quello di oggi è l’ennesimo episodio di minacce da parte della galassia no vax, sia in rete che dal vivo e che non può essere sottovalutato – spiega Silvia Piccinini – Per questo spero che gli inquirenti possano risalire al più presto agli autori di questo gesto, sfruttando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che sono dislocate attorno ai palazzi della Regione"