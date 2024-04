Incontro con Nordio sulla Giustizia in Europa. ”Ilaria Salis? Meno se ne parla meglio è"

"Meno se ne parla e meglio è". Perché in situazioni come queste, che sono "delicatissime" la "protesta vociferante e politica non fa bene". Carlo Nordio, ministro della giustizia, in occasione di un incontro elettorale organizzato da Fratelli D'Italia Bologna ha commentato così il caso di Salis, l'insegnante italiana accusata dalle autorità ungheresi di lesioni a due manifestanti neonazisti e che ora si trova in carcere.

"Naturalmente - continua il guardasigili - la politica non può interferire con la giurisdizione. Il Governo ungherese ha dato la risposta che avrebbe dato qualsiasi altro Governo". Il ministro ribadisce la "vicinanza umana alla famiglia" di Salis e ricorda di aver già ricevuto due volte il padre della attivista 39enne a processo in Ungheria. "Ma quello che conta è che la protesta vociferante e politica non fa bene in questi casi - ammonisce Nordio - perché l'interlocutore si può irrigidire e irritare, come pare sia avvenuto. Queste sono situazioni che vanno gestite in silenzio, con prudenza e pazienza, con quella che si chiama moral suasion."