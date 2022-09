Numero chiuso a Medicina, Lega: "Regione garantisca spazi per abolirlo"

Se Stefano Bonaccini è a favore dell'abolizione del numero chiuso alla Facoltà di Medicina, allora la Regione Emilia-Romagna "garantisca spazi e laboratori" all'Università per poterlo fare.

La richiesta, riporta la Dire, arriva oggi da Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione e commissario del Carroccio in Emilia, che ribadisce la linea leghista sul superamento del test d'ingresso alle facoltà mediche.

"Sulla scorta delle criticità sollevate dal rettore dell'Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari – dice Rancan – il governatore Bonaccini prenda posizione per garantire i locali e i laboratori sufficienti a consentire l'adeguato livello di formazione a tutti gli studenti che intendono entrare a Medicina".

Secondo la Lega, il test d'ingresso va tolto "perché il nostro sistema sanitario ha un bisogno disperato di medici e può essere l'occasione giusta per valorizzare tanti ragazzi e talenti che per altrimenti verrebbero lasciati ai margini".

Inoltre, spiega Rancan, "la selezione può essere fatta come succede in altri Paesi europei durante il primo anno di corso e non con una selezione per l'ingresso in Facoltà, come avviene oggi". Il test, continua il capogruppo della Lega, rappresenta "uno scoglio troppo grande per gli studenti. Troppo spesso capita che ragazzi non ammessi siano obbligati a frequentare altri corsi universitari o addirittura aspettare l'anno successivo.

Non è pensabile una soluzione del genere considerato che tanti ragazzi non se lo possono permettere". Di questa idea, sottolinea Rancan, "risulta essere a parole anche il governatore Bonaccini. Chiediamo pertanto a lui, stante le dichiarazioni del rettore riguardante gli spazi, che prenda una posizione come Regione per garantire i locali sufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo".