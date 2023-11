Rimpasto in giunta, Lepore affida nuove deleghe

Nuovo "spacchettamento" di incarichi all'interno della Giunta di Matteo Lepore (qui l'assetto originario). Durante l'incontro con la stampa a Palazzo d'Accursio, il sindaco ha illustrato le nuove deleghe agli assessori e assessore. Impegni resi necessari dall'evento legato alla sicurezza della Garisenda e ai cambiamenti che impone in città. Anna Lisa Boni, già impegnata nella gestione del PNRR e nella Missione Clima 2023, sarà anche la portavoce del progetto di restauro e della raccolta fondi della Garisenda, mentre Raffaele Laudani si dovrà occupare del ripensamento degli spazi del centro storico. Per quanto riguarda le politiche ambienti e climatiche, invece, un altro importante incarico passerà dall'assessora Valentina Orioli alla vice-sindaca Emily Clancy, che diventa anche delegata all'Assemblea cittadina per il clima.

Redistribuire il lavoro dopo la Garisenda e il caso Ceretti

"Ho scelto di redistribuire il lavoro alla luce di quanto abbiamo fatto in questa prima metà di mandato e dopo l'evento-Garisenda, che ha un peso politico oltre che amministrativo", ha spiegato il primo cittadino, che per la riassegnazione dei ruoli ha seguito due direttive principali: "Sgravare l'assessora Valentina Orioli da alcuni impegni, permettendole di occuparsi come si deve dei tanti progetti di mobilità che stanno prendendo piede, dalla Città 30 al tram". E riassorbire le deleghe rimesse da Cristina Ceretti, che nei giorni scorsi ha rinunciato a Famiglia, disabilità e sussidiarietà (rimissione motivata dalla mancanza di fondi): la prima sarà in carico al sindaco, mentre a Luca Rizzo Nervo è affidata, oltre a Welfare e sanità, anche la Disabilità - incarico completato dalla nuova delega all'Abbattimento barriere architettoniche di Simone Borsari. A Erika Capasso, invece, spetta la Sussidiarietà circolare.

Il ruolo dei cantieri: "Avviati solo un terzo di quelli in progetto"

Terzo cambio di deleghe invece per Massimo Bugani, ora assessore, tra le altre, alla Protezione civile e alla Comunicazione e monitoraggio dei cantieri. Una "funzione alla umarell", ha spiegato Lepore: "Abbiamo aperto soltanto un terzo dei cantieri previsti entro la fine del mandato. Bugani seguirà lo sviluppo dei cantieri e il loro impatto sui cittadini, creando un canale di comunicazione diretto tra i quartieri e l'amministrazione". A Daniele Ara la delega all'Educazione alla pace e alla non violenza "per continuare l'impegno della giunta sulla pace nei conflitti internazionali in corso".

Clima e riforma dei quartieri

La presentazione delle nuove deleghe è stata anche l'occasione per il sindaco di fare il punto sui primi due anni di mandato, e accennare alle idee che accompagneranno i prossimi. In particolare, lo sforzo dell'amministrazione verso la crisi climatica verso l'ambizioso traguardo della neutralità carbonica entro il 2030 si baserà su un nuovo indicatore, il pareggio bio-climatico, su cui dovrnanno basarsi le scelte di costruzione e consumo di suolo a Bologna. Lepore ha anticipato anche a una "riforma dei quartieri", per la quale Erika Capasso diventa delegata. Un percorso che si aprirà con un confronto tra la Giunta e i sei quartieri cittadini.

L'elenco degli incarichi dopo le nuove deleghe

Sindaco Matteo Lepore: integrazione socio-sanitaria, famiglia e Personale.

Emily Clancy vice-sindaca: assessora alla Casa e politiche per l'abitare, politiche ambientali e assemblea per il clima, pari opportunità e differenze di genere e diritti LGBT, contrasto alle discriminazioni, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, economia della notte.

Daniele Ara: Assessore alla Scuola, Nuove Architetture per l'Apprendimento, Adolescenti, Agricoltura, Agroalimentare e Reti Idriche, Educazione alla Pace e Non Violenza.

Anna Lisa Boni: Assessora Relazioni Internazionali e Cooperazione, Cabina di Regia Fondi Europei, Missione Clima 2023, Neutralità e Transizione, Portavoce Progetto di Restauro raccolta fondi Garisenda e Portici Unesco.

Simone Borsari: Assessore lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città, toponomastica, abbattimento barriere architettoniche.

Massimo Bugani: Assessore alla comunicazione e monitoraggio cantieri, protezione civile, innovazione digitale, cyber security, uso civico dei dati, rapporti con il Consiglio Comunale, relazioni sindacali interne all'ente,

Luisa Guidone: Assessora all'Economia di Vicinato e Commercio.

Raffaele Laudani: Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata, Pianificazione e progetti strategici, Patrimonio, Gemello digitale, Scienza, Ricerca e Conoscenza.

Roberta Li Calzi: Assessora al bilancio, sport, servizi demografici, Presidenza dell'Elettorale Comunale e della Commissione per l'Aggiornamento degli Elenchi e dei Gruppi Popolari.

Valentina Orioli: Assessora Nuova Mobilità, Infrastrutture, Trasporto Pubblico Locale, Città 30, Tutela dei Beni Culturali, Giardini Storici.

Luca Rezzo Nervo: Assessora Welfare e Salute, Nuove cittadinanze, fragilità, anziani, disabilità.