Nuovi ingressi in 'Azione', dentro Torchi e Bai

Norma Bai, Assessore del Comune di Zola con deleghe a lavoro, Attività produttive e di commercio e tutela degli animali, e Patrizia Torchi, consigliere comunale di Zola, entrano ufficialmente in Azione. Contestualmente, si costituisce a Zola Predosa la sede territoriale di Azione, coordinata da Manuela Bignami e Mario Follari.

“Siamo molto felici che Norma e Patrizia abbiano scelto di impegnarsi politicamente con Azione - ha detto Marco Lombardo, Senatore della Repubblica e Segretario provinciale di Azione -Norma e Patrizia sono due persone alle quali mi lega una grande amicizia ed un rapporto di stima profonda. Siamo convinti che il loro impegno politico ed amministrativo siano preziosi per la crescita di una comunità politica come la nostra, moderata nei valori e radicale nell’Azione. Con l’ingresso di Norma e Patrizia ed il coordinamento di Manuela Bignami e Mario Follari si consolida il percorso di radicamento di Azione nell’amministrazione del territorio metropolitano, verso la costruzione di una casa comune aperto a chiunque si riconosca nei valori del riformismo, della democrazia liberale e dell’europeismo”

Lato suo, Bai dice di "cogliere con entusiasmo l'opportunità, che Azione e il Senatore Lombardo mi offrono, di poter dirottare la mia energia politica verso temi attuali, con discussioni finalizzate a proposte concrete e confronti costruttivi. Quest'opportunità si estende anche all'amministrazione comunale di Zola Predosa che vede ampliarsi il campo politico a sostegno del Sindaco Dall'Omo".

Per Torchi invece: “Azione e' il progetto politico che oggi più mi rappresenta: un partito riformista, progressista e liberale. La presenza di Marco Lombardo in Azione rafforza certamente questa mia decisione, che non inficia a livello locale il mio convinto sostegno al Sindaco Dall’Omo".

Fanno eco le dichiarazioni di Manuela Bignami, che sottolinea come "lo scenario nazionale e internazionale impongono al nostro Paese di avere un approccio riformista per poter modificare l'ordinamento politico, economico e sociale esistente, attraverso l'attuazione di graduali riforme che possano consentire all’Italia di crescere ed avere uno sviluppo futuro dignitoso per noi cittadini.

Questo approccio per me è rappresentato dal progetto politico di Azione che ho scelto di sostenere, molto felice di collaborare a livello provinciale con il Senatore Marco Lombardo che da sempre reputo persona sensibile, intelligente ed estremamente preparato e competente.

Anche il territorio Zolese con i suoi rappresentanti Bai, Torchi e Follari esprime questo spirito riformista che sarà prezioso per il futuro".