Obbligo vaccino per gli insegnanti, Bernini: "Presenteremo disegno di legge", scontro nel centrodestra?

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ha annunciato "un disegno di legge in Senato per l’obbligatorietà del vaccino per gli insegnanti, come abbiamo fatto per il personale sanitario, perché si tratta di una categoria di un servizio essenziale, che è la scuola”.

Stando a un suo twitt del 19 luglio l'alleato leghista, Matteo Salvini, però non sembra essere d'accordo: "L’84% degli insegnanti ha già fatto la prima dose di vaccino, il 75% ha già completato il ciclo, entro settembre si stima di arrivare oltre il 90% di copertura (volontaria) fra gli insegnanti. Che senso ha parlare di obblighi o licenziamenti a scuola?"

Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si era dichiarata contraria a ogni forma di obbligo vaccinale, quindi potrebbe aprirsi una frattura nel centrodestra?

Il ddl forzista sembra essere invece nelle corde del presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Io non so se si riesce ad estendere l'obbligo vaccinale, di certo credo che serva per il personale sanitario e scolastico", ha detto ieri ai microfoni di Radio24, mentre durante un collegamento, questa mattina, ha ribadito la necessità di vaccinare gli studenti, pena la Dad.