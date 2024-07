Occupazione via Carracci, l'opposizione insorge: "Vince il modello Salis"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le persone all'interno potranno restare perchè lo stabile occupato verrà ristrutturato a piccoli passi. Parliamo dell'edificio di via de' Carracci 61/63 che grazie a una convenzione fra Acer (la proprietà) e il Comune di Bologna passerà dall'essere uno stabile occupato a diventare la casa (per trent'anni) di persone e nuclei familiari in difficoltà.

"Alla faccia di chi rispetta le regole"

Ma l'opposizione non l'ha presa bene e la Lega parla di "modello Salis - facendo riferimento all'appartenenza della eurodeputata ai movimenti per la casa - Quanto annunciato da Clancy su via Carracci ci lascia senza parole - scrive in una nta il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto - un immobile occupato abusivamente non verrà sgomberato, nonostante lo stupro che sembra esservi avvenuto. Chi metterà il Comune dentro? Coloro che lo occupano abusivamente? Il Comune sia chiaro, perché se così fosse passerebbe il messaggio che l’ha avuta vinta chi ha occupato, alla faccia di chi aspetta il suo turno e rispetta le regole. Che messaggio mandiamo? Che per avere una casa bisogna occupare. È il modello Salis. Pessimo messaggio per tutti i bolognesi che rispettano le leggi”.

"Clancy utilizza la delega per il consenso di frange estreme"

Per i consiglieri di Fratelli D'Italia il mancato sgombero "è un insulto. Mentre ci sono quasi 6.000 famiglie in lista di attesa per un alloggio ACER è inaccettabile e vergognoso che la Giunta Lepore decida di bloccare lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente in Via Carracci dal collettivo PLAT e di lasciare dentro i nuclei presenti - attaccano Francesca Scarano, Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini - Qui non si tratta di alcun modello 'innovativo' come Clancy vuol far credere ai cittadini, si tratta come sempre di assecondare e regolarizzare chi con la violenza e, al di fuori delle regole, ha occupato abusivamente un palazzo ACER che andava ristrutturato e messo a disposizione di chi attende da anni un alloggio. Questo progetto della Giunta è uno schiaffo in faccia alla legalità e a chi chiede aiuto al Comune seguendo le regole".

I meleoniani chiedono "dove possa il Comune trovare 4,5 milioni di euro per ristrutturare l’edificio, quando piange quotidianamente miseria attaccando i presunti tagli del Governo e dicendo che non ha fondi per ristorare i commercianti colpiti dai cantieri. Far credere, poi, che 1,5 mln di euro saranno coperti dai nuclei famigliari tramite lavori in autorecupero è una barzelletta. Lepore e la sua Giunta non pensano che sia necessario ristabilire la legalità all’interno di un immobile dove è persino avvenuta una gravissima violenza sessuale ma si preoccupano di mantenere e assecondare i soliti collettivi vicini alla sinistra. Ancora una volta emerge con chiarezza come Clancy utilizzi la sua delega all’abitare non per risolvere i problemi dei cittadini onesti e in stato di bisogno ma per mantenere il consenso di alcune frange estreme, camuffando scelte assurde come proposte innovative”.