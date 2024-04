Elezioni Casalecchio: Marco Odorici si candida con Potere al Popolo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Presentiamo l'ultimo candidato delle elezioni amministrative di Casalecchio di Reno. Marco Odorici scende in campo con un'agenda "politica" che mette al primo posto la tutela dell'ambiente, la vivibilità della città, il disagio giovanile e il consumo di suolo. "Per i lavori della Porrettana sono stati abbattuti degli alberi, per questo vogliamo introdurre una moratoria per i nuovi edifici che verranno eretti in città" ha lanciato l'ex consigliere. Odorici incalza anche sul tema giovani: "Non si risolvono le tensioni sociali militarizzando, i ragazzi meritano di essere ascoltati e le strutture di sostegno vanno potenziate".

La lista di Potete al Popolo ha appena raggiunto le 180 firme necessarie per sfidare gli altri tre aspiranti sindaci: l'assessore dem allo sport, Matteo Ruggeri, il candidato civico di centro ed ex prorettore dell'Alma Mater, Dario Braga e il giovane operaio di quota Lega Enrico Pasquariello.