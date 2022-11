Congresso Pd, Paola De Micheli al Passepartout per la corsa alla segreteria

Arriva a Bologna Paola De Micheli per lanciare la sua corsa alla segreteria del Pd. Domani, 11 novembre, è infatti in programma l'incontro del comitato che sostiene la sua candidatura rivolto ad iscritti ed elettori. Appuntamento alle 17 alla sala Passepartout di via Galliera 25.

Ci sarà appunto De Micheli insieme ai promotori del comitato, Elena De Benedictis, Elena Torri e Alessandro Poluzzi.

"L'obiettivo di questo primo incontro- spiegano i promotori- è legato all'ascolto dei nostri iscritti ed elettori e alla presentazione del nuovo progetto politico e culturale per il Partito democratico, per i progressisti italiani e per il Paese. Siamo al lavoro per raccogliere stimoli e suggerimenti dai territori locali che possano confluire nella mozione in via di preparazione- aggiungono- e nel corso dell'appuntamento pubblico di venerdì verranno illustrate le prime linee guida e alcune delle idee per il nuovo Pd che saranno contenute nel libro scritto da Paola De Micheli di prossima uscita".