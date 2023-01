Parco Nord alla Fiera, gratis per 6 anni. FdI: "Solo per garantire la Festa dell’Unità?"

Per i prossimi sei anni sarà Bologna Fiere a gestire Parco Nord. Il Comune ha infatti approvato la concessione in uso gratuito dell'area con un atto firmato ieri. La primavera scorsa, come riferisce la Dire, nel quadro dell'aumento di capitale di BolognaFiere, Palazzo D'Accursio ha approvato il conferimento di alcuni beni immobili e aree alla società, tra cui Palazzo dei Congressi e anche Parco nord considerato "cespite strategico" per via Michelino, operazione perfezionata a dicembre per un valore di oltre 28 milioni di euro, con la delibera approvata dal Consiglio comunale, nella quale però alla fine non era stato inserito il conferimento della maxi-area di via Stalingrado, per la necessità di procedere ad alcuni adempimenti urbanistici e burocratici.

Il valore della locazione è stimato poco meno di 280.000 euro all'anno e la Fiera "potrà utilizzare parte degli spazi per svolgere attività di proprio interesse, conformi alla destinazione dell'area e coerenti o compatibili con l'attività fieristica" anche se la programmazione però dovrà essere coordinata con tutte le altre attività ed eventi previsti nel Parco Nord, anche organizzati dagli altri soggetti presenti nell'area.

L'ente dovrà poi farsi carico di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a intestarsi tutte le utenze. Eventuali migliorie dovranno essere concordate col Comune, e comunque non saranno rimborsate.

La Fiera inoltre "assume la qualità di custode del complesso", quindi la gestione in toto. La concessione potrà essere revocata dal Comune di Bologna in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, con un preavviso scritto di sei mesi. Allo stesso tempo, è prevista anche la possibilità di proroga per ulteriori tre anni, sebbene alcune porzioni del Parco, come quelle vicine alla rampa dell'uscita 7bis della tangenziale e quelle al confine con via Zambeccari, saranno oggetto di esproprio da parte di Autostrade per l'Italia per i cantieri del Passante.

FdI: "Solo per la Festa dell'Unità?"

La Fiera, dal canto suo, sarebbe obbligata a concedere spazi per lo svolgimento di spettacoli viaggianti, circo, luna park e "manifestazioni di partiti politici", Festa dell'Unità compresa.

Ed è proprio su questo punto dell'accordo che nasce la polemica: "Temiamo che questa scelta sia stata percorsa solo ed esclusivamente per poter garantire l’organizzazione della Festa dell’Unità, magari con occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito - commentano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini - Se così fosse, sarebbe gravissimo, significherebbe che la Giunta sta piegando gli interessi del Comune a quelli del Partito Democratico.

Il Parco Nord non è stato ceduto perché evidentemente la Fiera lo avrebbe impiegato diversamente. È grave, ancor di più, che nella concessione sia esplicitamente previsto che il Parco Nord debba essere lasciato libero per la manifestazione di un partito politico, guarda caso il PD per la Festa dell’Unità. Viene peraltro regalato un bene che varrebbe 280.000 euro all’anno di affitto. Presenteremo una interrogazione urgente alla Giunta perché il Comune ci spieghi il senso di questa scelta dai contorni grotteschi".