Passante (e tram) nel mirino, Lisei: "Bonaccini e Lepore si rassegnino, c'è nuovo esecutivo"

La manifestazione andata in scena sabato contro il Passante di Bologna ha rappresentato "uno spettacolo che ha purtroppo paralizzato la città impedendo a tanti cittadini di spostarsi liberamente", ma le motivazioni "possono anche essere condivisibili e sicuramente questa manifestazione dovrebbe rappresentare un segnale e un monito a chi ha fatto delle scelte che quelle opere non sono così gradite alla città".

Lo afferma Marco Lisei, parlamentare bolognese di Fdi, intervistato da '7Gold'. Ma Fdi non immagina un "blocco totale" del progetto, afferma Lisei, "molto semplicemente perchè lo stato di avanzamento dei lavori, della progettazione e dell'iter amministrativo è difficilmente arrestabile. Non abbiamo detto che vogliamo bloccarlo, anche se apparterrebbe ai nostri sogni, in quanto crediamo sia difficile in questa fase amministrativa". Dunque "abbiamo detto che, vista l'impossibilità di bloccarlo", il progetto "andrebbe quanto meno migliorato- continua il parlamentare- soprattutto per quello che riguarda i collegamenti del quadrante sud e in particolare l'Appennino, che oggi è praticamente isolato e privo di infrastrutture trasportistiche".

"Il Passante? Vedremo come migliorarlo"

Quindi il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, "ha preso un abbaglio- attacca Lisei- probabilmente accecato dal livore nei confronti di chi ha vinto le elezioni. Come il resto della sinistra, probabilmente è ancora poco conscio del fatto che non si può più andare avanti come prima, ovvero che loro decidono e gli altri devono farsi andar giù quello che decidono. Devono confrontarsi con il nuovo Governo che, piaccia o meno loro, non è più del colore che gradiscono"

Finora "sono stati abituati troppo bene, ovvero a confrontarsi con Governi che la pensavano come loro, oggi- manda a dire Lisei- devono prendere atto della realtà" e "se hanno rispetto delle istituzioni e dei cittadini, devono trovare linee di confronto e dialogo con il nuovo Governo". Sul tema Passante, in ogni caso, "certamente ci incontreremo e ne parleremo- conclude Lisei- anche con il nostro ministro alle Infrastrutture", Matteo Salvini.

Anche il tram nel mirino

Di Passante e di tram parla intanto anche Fabio Battistini, presidente di Bologna ci piace e avversario del sindaco Matteo Lepore alle ultime comunali. "Finalmente, grazie al nuovo Governo, si stanno creando le condizioni per rivedere i progetti attuativi e apportare i miglioramenti necessari a scongiurare due nuovi fallimenti annunciati. Il passante e il tram- scrive in una nota il civico- non solo sono destinati ad essere drammaticamente impattanti sulla viabilità di Bologna, ma già non lasciano presagire nulla di buono circa il loro effettivo futuro funzionamento".

Passante e tram "sono avversati da tantissimi cittadini, come ampiamente dimostrato dall'ultima manifestazione andata in scena sabato scorso con più di 10.000 manifestanti", aggiunge l'ex candidato sindaco. "Visto che oggi ci sono finalmente le condizioni politiche per chiedere un time out al nuovo Governo, approfittiamone senza perdere altro tempo e altre risorse e trovarci domani davanti a un altro fallimento come il People mover". Per Bologna ci piace interviene anche la consigliera comunale Samuela Quercioli_ "Indubbiamente i progetti di tram Passante andrebbero quanto meno rivisti", afferma Quercioli in aula, aggiungendo che è inoltre "avventato programmare una contemporanea cantierizzazione di due opere di tale portata". (Pam/ Dire)