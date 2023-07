Bologna prepara la festa per Zaki. In politica si passa dall'esultanza alle accuse

Dopo la calorosa accoglienza di ieri sotto le torri, alla presenza del sindaco Lepore e del Rettore di Alma Mater, Bologna si prepara a festeggiare Patrick Zaki, il ricercatore egiziano di Unibo che ieri è tornato in Italia dopo aver ricevuto la grazia nel Paese africano, dal quale era stato condannato perchè ritenuto colpevole di aver diffuso notizie false su internet, scrivendo di un attentato compiuto dagli estremisti dell’Isis e di casi di discriminazione ai danni del gruppo etnoreligioso copto, minoranza cristiana originaria dell’Egitto.

La data fissata per i festeggiamenti è domenica 30 luglio, quando Piazza Maggiore si vestirà a festa per garantire all'attivista il più caloroso dei benvenuti: “Non sappiamo ancora bene cosa faremo – ha detto ieri Lepore ricevendo lo studioso – ma di sicuro ci sarà una festa". Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva espresso la volontà di consegnare a Patrick la cittadinanza onoraria felsinea, cerimonia che con tutta probabilità avverrà proprio durante la giornata di domenica prossima.

La Lega si divide su Zaki

Mentre in tanti mostrano soddisfazione e si rallegra per l'epilogo della vicenda, c'è anche chi si scaglia contro lo studioso egiziano , come il consigliere comunale leghista di Imola Simone Carapia -che è anche consigliere metropolitano- chiede al sindaco Marco Panieri di revocare la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, accusandolo di aver tenuto un comportamento "altamente offensivo" nei confronti del Governo e della premier Giorgia Meloni.

Secondo Carapia, infatti, Zaki, "reso libero grazie all'intercessione del nostro Governo, ha trovato lo stratagemma per non incontrare personalmente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, liquidando il tutto con due parole di ringraziamento davanti alle telecamere". Il problema, precisa il consigliere in una nota, "non è certo il rifiuto al volo di Stato", perché "se Zaki avesse avuto l'intenzione di stringere la mano al presidente Meloni o chi per essa, poteva scegliere un volo con scalo su Roma, per poi proseguire, sempre in aereo, verso la sua amatissima Bologna". Invece, attacca Carapia, "è atterrato a Malpensa, accolto addirittura dal rettore dell'Ateneo felsineo. Baci e abbracci con il sindaco Matteo Lepore, che gli ha organizzato una mega festa in piazza per domenica prossima, e nemmeno una stretta di mano a chi si è speso per evitargli altri 14 mesi di carcere". Questo, secondo l'esponente leghista, è "un atteggiamento offensivo ed imbarazzante", e dunque "sarebbe opportuno che il sindaco Marco Panieri revocasse la cittadinanza onoraria a Zaki", perché "chi non ha rispetto del Governo italiano democraticamente eletto- conclude Carapia- non merita certo di fare parte della nostra comunità, anche e soprattutto se si parla di cittadinanza onoraria, perché qui, di onorifico, c'è davvero poco".

Ma la Lega non viaggia all'unisono. Come emerge dalla nota del capogruppo del Carroccio in Città metropolitana a Bologna, Mattia Polazzi, che invece si esprime "con gioia riguardo al ritorno di Zaki" nel capoluogo emiliano. E ribadisce "la profonda preoccupazione per la condanna inflitta a Zaki, studente egiziano e difensore dei diritti umani", ringraziando "il Governo e il ministro Antonio Tajani per aver mantenuto la promessa di intercedere per la sua liberazione". Nella sua nota, in cui sottolinea come "appaia evidente che la condanna di Zaki sia il risultato di un processo non basato su criteri legali obiettivi", Polazzi afferma che "l'impegno profuso a livello diplomatico e umanitario ha dimostrato l'importanza di una solidarietà internazionale nei confronti di coloro che difendono i diritti fondamentali dell'individuo e la libertà di espressione". La vicenda che ha coinvolto lo studente dell'Università di Bologna, conclude il capogruppo leghista a Palazzo Malvezzi, "è inaccettabile e sottolinea la necessità di vigilare sulla tutela dei diritti umani e delle libertà civili, non solo in Egitto ma in tutto il mondo".

Tajani smorza polemiche: il Governo italiano ha fatto ciò che riteneva giusto

Smorza le polemiche, sempre a destra, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che augura "Buona fortuna" a Patrick augurandosi "che possa realizzare i suoi sogni". Che, come ha detto ieri sera il ricercatore sono quelli di vivere sotto le Due torri e continuare a lavorare come difensore dei diritti umani. Per lui, rivendica Tajani, il Governo italiano "ha fatto ciò che riteneva giusto. Era un impegno che abbiamo sempre continuamente preso, non abbiamo fatto solamente una scelta formale: dal momento della nascita del Governo, ci siamo impegnati per la liberazione di Zaki e per la soluzione del caso Regeni", sottolinea Tajani parlando questa mattina a Radio Anch'io su Radio Rai 1. Per Zaki, continua, "abbiamo raggiunto ciò che volevamo, un risultato molto importante, frutto del lavoro diplomatico silenzioso, senza strilli, senza propaganda, senza manifestazioni, senza minacce... Abbiamo lavorato sodo perchè in politica quello che conta è il lavoro, la propaganda serve a poco". Su questo Tajani insiste: per Zaki , il risultato è stato ottenuto "in silenzio, con grande determinazione e grande collaborazione tra i vari organi dello Stato".

In consiglio comunale pensiero a Zaki e Regeni

Anche nella seduta odierna del Consiglio comunale felsineo tiene banco l'argomento Zaki. "Oggi è una bella giornata. Il Consiglio comunale vuole dare il suo più caloroso ben tornato a Patrick Zaki nella nostra amata città, che lui considera la sua casa e a cui sente di appartenere. Bologna, città di libertà, lo accoglie a braccia aperte. E' un momento di grande gioia e sollievo". Così la presidente del Consiglio comunale di Bologna, Maria Caterina Manca, ha infatti aperto la seduta a Palazzo D'Accursio festeggiando il ritorno a Bologna dello studente. In questo periodo di "ingiusta prigionia", sottolinea Manca, Zaki "non ha mai perso la fede nella giustizia e nei diritti umani. La sua liberazione è una vittoria per tutti". La presidente ringrazia tutti coloro che "hanno sostenuto la sua causa" e ricorda che anche il Consiglio comunale di Bologna "non è mai stato silente. L'impegno costante e la solidarietà hanno dimostrato che la nostra comunità è unita nella difesa della libertà e dei diritti umani". Un ringraziamento in particolare a Rita Monticelli, consigliera comunale e docente universitaria di Zaki, che "con dedizione, passione e impegno instancabile ha portato la sua vicenda all'attenzione di tutti".

E anche tra gli scranni di Palazzo D'Accursio il pensiero va a Regeni. "Il nostro impegno non si ferma qui - ha infatti aggiunto Manca - Dobbiamo continuare a lavorare perchè nessuno venga privato dei diritti e della libertà. Dobbiamo riflettere sul potere che abbiamo come comunità per fare la differenza nella lotta alle ingiustizie che ancora ci sono. La libertà di espressione e i diritti non sono garantite ovunque. E dobbiamo ancora impegnarci per avere verità e giustizia per chi, come Giulio Regeni, ancora non l'ha avuta", conclude la presidente del Consiglio comunale di Bologna.