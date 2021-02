Governo Draghi, l'assessore E-R Colla: "Bianchi è una delle più belle teste pensanti del Paese"

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla ha commentato il nuovo Governo Draghi: "L'Emilia-Romagna aiuterà questo Governo, perchè l'Emilia-Romagna è tale per il suo Paese e ne ha bisogno". Lo dichiara, commentando la nascita dell'esecutivo Draghi durante un'iniziativa online promossa dai circoli Giusti e Iotti del Pd di Bologna.

Colla, in particolare, rivolge i propri auguri al neo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ex assessore regionale in Emilia-Romagna ed ex rettore di Ferrara: "Una figura che ha una storia, Patrizio non è un professore, è una delle più belle teste pensanti che abbiamo nel Paese e ha dimostrato di saper fare cose stupende". Bianchi è "un tecnico ma di una valenza molto importante per l'Emilia-Romagna", commenta durante la stessa iniziativa il parlamentare bolognese Gianluca Benamati (Pd).

Con l'elenco dei ministri appena nominato, emerge un "Draghi piu' politico di quanto molti immaginavano", aggiunge Benamati. Il nuovo premier "sarà uno dei leader europei più pesanti dal punto di vista politico sulla scena dell'Unione e internazionale", continua il dem. Questo Governo "nasce fortissimo" e "riscriverà il Recovery fund", scommette Benamati. Infine, il Pd "ha interpretato bene questa fase, si possono fare molte critiche ma il segretario Nicola Zingaretti e' stato un punto di equilibrio tra diverse tensioni interne", conclude il parlamentare.

Il nuovo Governo Draghi: la squadra dei Ministri al completo:

Ecco il nuovo governo scelto dal presidente del Consiglio Mario Draghi: Roberto Garofoli e' il sottosegretario alla presidenza del consiglio. Ecco i ministri: Federico D'Inca' (M5s) ai Rapporti con il Parlamento Vittorio Colao (tecnico) all'Innovazione tecnologica Renato Brunetta (FI) Pubblica Amministrazione Maria Stella Gelmini (Fi) agli Affari regionali Mara Carfagna (Fi) al Sud Elena Bonetti (Iv) Pari Opportunita' Erika Stefani (Lega) alle Disabilita' Fabiana Dadone (M5s) alle Politiche giovanili Massimo Garavaglia (Lega) al Turismo Luigi Di Maio (M5s) agli Esteri Luciana Lamorgese (tecnico) Interni Marta Cartabia (tecnico) alla Giustizia Daniele Franco (tecnico) all'Economia Giancarlo Giorgetti (Lega) allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli (M5s) all'Agricoltura Roberto Cingolani (tecnico) alla Transizione ecologica Enrico Giovannini (tecnico) alle Infrastrutture Andrea Orlando (Pd) al Lavoro Patrizio Bianchi (tecnico) all'Istuzione Cristina Messa (tecnico) all'Universita' Dario Franceschini (Pd) alla Cultura Roberto Speranza (Leu) alla Salute Lorenzo Guerini (Pd) alla Difesa.

