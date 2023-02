Tonfo PD alle regionali, per Bonaccini non è colpa dei candidati: "Serve nuovo gruppo dirigente" | VIDEO

"Le addebito molto poco, anzi per nulla, a Majorino e D'Amato che hanno fatto tutto il possibile come candidati". Così il presidente della Regione e candidato segretario PD, Stefano Bonaccini, ha commentato le sconfitte alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

Con l'attuale risultato 15 regioni sono a guida centrodestra e 5 a guida centrosinistra.

Il presidente le definisce "ennesime - e conferma che - c'è proprio un clima verso il Pd che va cambiato" ma "non si allontana nessuno - osserva - non si mette la croce addosso a nessuno, ci mancherebbe, serve un nuovo gruppo dirigente, abbiamo bisogno di scrivere una nuova pagina di storia per tornare a vincere".

Proprio in questi giorni infatti si sta svolgendo il voto nei circoli dem che per ora vede avanti Bonaccini, mentre per sapere chi sarà il segretario dovremo attendere il giorno delle primarie, il 26 febbraio.

L'astensione l'ha fatta da padrona

I dati dell’affluenza per le regionali confermano il tonfo dell'affluenza ai seggi: in Lombardia ha votato il 41,67% degli aventi diritto, nel Lazio solo il 37%.