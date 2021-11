PD Emilia-Romagna, Tosiani candidato unico: "Sarò un segretario a tempo pieno"|VIDEO

Il candidato unitario al congresso regionale del partito in Emilia-Romagna sarà un segretario "a tempo pieno", senza altri incarichi istituzionali per costruire un Pd "da combattimento". Lo ha Luigi Tosiani, segretario uscente del Pd di Bologna: oggi la sua mozione sarà inviata ai circa 30.000 iscritti in regione.

Ieri, 25 novembre, Tosiani ha presentato il documento alla stampa al circolo Passepartout, a Bologna parlando di "partito largo, plurale, politico e civico". E assicura: "Non avendo altri incarichi istituzionali, posso dire che 24 ore al giorno mi occuperò della mia comunità politica. E' quello che ho fatto in questi tre anni a Bologna ed è quello che intendo fare per il mandato regionale. Per la prima volta sarò un segretario regionale a tempo pieno".

Tosiani si presenta come "segretario di tutta l'Emilia-Romagna, non sarò Bologna-centrico", infatti partirà per un in regione per presentare la sua mozione "personalmente in tutte le federazioni. I chilometri non mi spaventano", assicura "mon sono un candidato unico, ma unitario - sottolinea - è diverso. In queste settimane ho girato, ho incontrato e ascoltato tutti e abbiamo compiuto lo sforzo di una sintesi unitaria di cui sento tutta la responsabilità". (dire)

I candidati e le candidate all'Assemblea Regionale del Pd dell'Emilia-Romagna

Bologna ACETO PIETRO Bologna BATTISTINI TAMARA Bologna BUCCELLI GIUSEPPE Bologna CACIOLLI GIULIA Bologna CALIANDRO STEFANO Bologna DAVIDDE ROSY Bologna DE MARTINO MARIA LUIGIA Bologna DI PIETRO ANTONELLA Bologna DONINI RAFFAELE Bologna FALZONE GIAMPIERO Bologna FRASCAROLI TAMARA Bologna FURLANI FRANCESCO Bologna GUIDONE LUISA Bologna LEMBI SIMONA Bologna MEOGROSSI MATTEO Bologna MOROTTI ALICE Bologna MUMOLO ANTONIO Bologna PILLATI MARILENA Bologna PREDIERI MILA Bologna PRIOLO IRENE Bologna RESCA MARIA ELENA Bologna RUSSO LUCIANO Bologna SCALAMBRA ELISABETTA Bologna SOLIMINE GERARDO Bologna SPADONI BRUNO Bologna TARANTINO MAURIZIO Bologna TIANI PASQUALE Bologna TONICCHI GABRIELE