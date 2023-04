Igor Taruffi è il nuovo responsabile organizzazione del Pd nazionale

Igor Taruffi entra nella nuova segreteria nazionale del Pd targata Elly Schlein. L’assessore regionale al Welfare, ai Giovani e alla Montagna e grande amico del cantautore Francesco Guccini, gestirà la delicata delega all’organizzazione. È la vera novità della squadra presentata oggi dalla leader dem, assieme alla nomina del bolognese Giovanni Gaspare Righi al ruolo di capo segreteria. La squadra include anche agli Enti Locali il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna Davide Baruffi, e alle Politiche del lavoro Maria Cecilia Guerra, già sottosegretaria durante i governi Letta, Conte due e Draghi.

Da Rifondazione fino a Sinistra Italiana

Taruffi non è mai stato iscritto al Pd. Ha 43 anni e arriva da Porretta Terme, sull’Appenino bolognese. La sua militanza politica è cominciata in Rifondazione Comunista, per poi approdare in Sel e infine in Sinistra italiana. È stato insieme a Schlein tra i promotori di Coraggiosa, la lista a sinistra del Pd che ha sostenuto il presidente Stefano Bonaccini alle ultime lezioni regionali. È al suo secondo mandato come consigliere regionale, e quando Schlein è stata eletta parlamentare ha preso il suo posto in giunta. "Igor è uno dei dirigenti politici più strutturati che ho avuto la fortuna di incrociare nel percorso politico di questi anni - ha sottolineato Schlein durante la presentazione della segreteria - e sicuramente è stato fondamentale per me in questi ultimi anni di impegno politico per tenere la barra dritta e il piglio giusto nel raccogliere sui territori le questioni da gestire e risolvere", prestando "un orecchio di ascolto a tutte e a tutti" con l'obiettivo di "trovare le soluzioni per fare un passo avanti insieme. Lo ringrazio moltissimo di aver accettato questo importante incarico".

Tosiani: "Importante la rappresentanza dell'Emilia-Romagna"

Taruffi ora prenderà quindi la tessera del Pd e così dovrebbe fare anche l’altro consigliere regionale di Coraggiosa Federico Amico. In questo modo, a sostenere tra i banchi della maggioranza in Regione la giunta Bonaccini ci sarà un monocolore Pd, ad eccezione del renziano Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura. “L'Emilia-Romagna ha una rappresentanza numericamente e qualitativamente importante; è una grande soddisfazione per tutta la comunità democratica regionale", è soddisfatto del segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. “È un onore per me entrare nella segreteria nazionale del Pd per occuparmi di Enti Locali. Ringrazio la segretaria Elly Schlein per l'incarico. Farò tutto il possibile per essere all'altezza di questa responsabilità", il commento invece di Baruffi.

Giovanni Gaspare Righi nuovo capo segreteria

Un altro bolognese scelto da Schlein con un ruolo di peso, quello di capo segreteria, è Giovanni Gaspare Righi. Originario di San Giovanni in Persiceto, 36 anni, Righi è l’uomo ombra della leader dem che segue ormai da oltre dieci anni, dai tempi di “Occupy Pd”, all’uscita dai dem per approdare al movimento Possibile di Pippo Civati, seguendo la segretaria dem durante il suo mandato all’europarlamento e poi in Regione come vice di Bonaccini.