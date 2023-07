Il Pd nazionale nelle zone alluvionate. Schlein: "Comuni a rischio default"

Nelle zone colpite dall'alluvione in Romagna, i Comuni hanno anticipato "risorse ingenti per gli interventi di somma urgenza, ma così rischiano il default e si fermano i cantieri: il Governo metta in campo in fretta le risorse per sostenerli e per i ristori a famiglie e imprese colpite". A dirlo è Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, in visita a Modigliana, una delle aree dell'Appennino forlivese più colpite dalle frane dello scorso maggio in Emilia-Romagna. Dopodiché la segretaria si è spostata a Bussecchio, frazione di Forlì, dove il Pd nazionale ha tenuto oggi una riunione di segreteria per fare luce sulla situazione in cui versa la Romagna. Perché da queste parti, sostiene il capogruppo dem Francesco Boccia, “il Governo è scomparso”.

"Scarico di responsabilità sui sindaci"

In segreteria si sono fatti i conti ed è stato analizzato come, dall'alluvione ad oggi, solo le imprese hanno un "buco" di 2,1 miliardi, mentre i fabbisogni di chi non può rientrare nelle case o ha subìto danneggiamenti ammonta attorno ai 2,3 miliardi: "Su questi quattro miliardi vogliamo un risposta immediata del Governo e non stiamo parlando ancora della ricostruzione di strade e collegamenti viari", afferma il Pd. Il timore è che tutto il fardello resti sulle spalle di Comuni ed Enti locali: "C'è uno scarico di responsabilità sui sindaci che sono in difficoltà" e con le risorse economiche agli sgoccioli. Su questi punti, al termine della riunione, il Pd ha diffuso una nota firmata da Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del partito e assessore regionale in Emilia-Romagna. "Famiglie e imprese dell'Emilia-Romagna travolte dall'alluvione aspettano ancora i ristori annunciati dalla presidente Meloni – scrive Taruffi -. Aveva promesso il 100%, e invece è tutto drammaticamente fermo. Stiamo parlando di una cifra, attorno ai quattro miliardi di euro, che serve a chi ha perso tutto per poter ripartire. Finora si sono viste, invece, solo passerelle propagandistiche”.