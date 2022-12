PD, De Micheli rilancia: "Bonaccini e Schlein? Non temo nessuno" | VIDEO

Si affilano le lame in casa Partito Democratico: la corsa alla segreteria si preannuncia, infatti, più agguerrita che mai. La prima a candidarsi in ordine temporale è stata Paola De Micheli, ex ministra alle Infrastrutture nel Governo Conte bis e alfiere dei dem sin dalle origini del partito: “Credo sia giusto che ci siano più candidati alla segreteria – risponde De Micheli alla domanda sul duello con Bonaccini e Schlein – ma io non temo nessuno. Io, al contrario loro, non ho correnti interne che mi spingono. Sono indipendente. E il timore non è un sentimento che pratico”.

Serracchiani: “Lavoro? Servono azioni politiche”

All’incontro organizzato da Confabitare presso l’Hotel Savoia Regency in zona Pilastro è presente anche Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico e capo gruppo alla Camera: “Quella del lavoro mi sembra più un’etichetta – ha detto Serracchiani a proposito della proposta del sindaco Lepore di inserire la parola ‘lavoro’ nel nome del partito –, ciò che serve sono invece iniziative politiche. Il lavoro deve essere un punto fondante del Partito Democratico: non serve il cambio del nome se non si parte dalla base”.