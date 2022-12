PD, Schlein, Orlando e Speranza sotto le Torri: Bonaccini dà il via al "Giro d'Italia"

La petizione per cambiare nome al PD e inserire la parola "lavoro", lanciata dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha ottenuto un buon risultato. Oggi, un incontro pubblico indetto dall'associazione Rosa Rossa sotto le Due Torri, al quale hanno partecipato, tra gli altri, la candidata alla segreteria Elly Schlein, Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza che non avrebbe l'obiettivo di sostenere i successori di Enrico Letta:

Il summit dal titolo «Capitalismo e diritti dell’uomo, in Sala Tassinari a Palazzo D’Accursio, a Bologna, promuove le idee del socialismo e dell’ecologismo.

"Da ieri - segnala il sindaco, che specifica di essere intervenuti per portare i suoi saluti - abbiamo superato le 1.100 adesioni e direi che con questa petizione abbiamo dimostrato che nel Pd e attorno al Pd c'è voglia di discutere e soprattutto di impegnarsi, se il Pd sceglie una strada, non se continua a rimanere qualcosa di indefinito". Nel caso della petizione, si parla di "1.100 firme per dire che il partito deve scegliere innanzitutto il lavoro. Questo credo sia il motivo più importante del mio impegno in questo momento. Quindi come ho detto non mi schiererò prima di aver finito la fase costituente e intendo portare un contributo sulle idee", continua Lepore.

"Sul percorso per il congresso, l'invito è a continuare a manifestarci la voglia di dare una mano per questa ricostruzione, che metta al centro una visione che tiene insieme la giustizia sociale e come possiamo contribuire a ritrovare un equilibrio con il pianeta". ha detto Elly Schlein, parlando con i cronisti a margine dell'incontro pubblico, che prenderà la tessera del partito.

L'altro candidato, Stefano Bonaccini, intanto, dà il via al giro per le città italiane "per ascoltare i cittadini e far conoscere la mia, anzi la nostra, idea del Partito Democratico che vogliamo" scrive sui social. Un vero e proprio 'giro d’Italia' che toccherà 100 comuni in tutte le regioni del Paese" a cominciare dalla Puglia.

Circa 1.800 volontari e oltre 326 richieste di apertura di comitati. Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria nazionale del Pd, traccia un primo bilancio della campagna di adesione avviata a inizio dicembre per raccogliere sostegno alla propria candidatura. (dire)