Congresso Pd, Bonaccini: "In otto giorni 1.800 adesioni, avanti così"

Circa 1.800 volontari e oltre 326 richieste di apertura di comitati. Stefano Bonaccini, in corsa per la segreteria nazionale del Pd, traccia un primo bilancio della campagna di adesione avviata a inizio dicembre per raccogliere sostegno alla propria candidatura.

"Grazie a tutti coloro hanno deciso di partecipare alla nostra campagna per costruire un nuovo Pd. A una settimana dal lancio della piattaforma sono quasi duemila le persone che hanno deciso di esserci e già ora siamo presenti in tutte le 107 province italiane. Avanti così", scrive su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna.

Per la precisione, Bonaccini riferisce che in otto giorni è stata registrata la disponibilità di 1.794 volontari e volontarie con il coinvolgimento di 755 Comuni e otto città all'estero; 326 le richieste di apertura di comitati e 547 le proposte per contenuti programmatici.