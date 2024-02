QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Lega torna su una battaglia che porta avanti da anni e chiede il ripristino del traffico dei mezzi privati e pubblici in piazza Aldrovandi. L'intervento è di Giulio Venturi durante la Commissione Mobilità riunita a Palazzo d'Accursio: "Può essere una soluzione contro la malamovida e la chiusura dei negozi della zona", dice il consigliere, che attribuisce alla pedonalizzazione dell'area un calo del commercio e della qualità della vita dei residenti che ogni fine settimana sono alle prese con la vita notturna nella zona universitaria: "Vere notti bianche ed episodi di degrado, problemi di ordine pubblico che le ultime due amministrazioni non sono state in grado di prevedere". La proposta, nell'ordine del giorno che ora passerà al vaglio del Consiglio comunale, consiste nel riaprire al traffico tutta la piazza e non solo il corsello che l'attraversa da via San Vitale in direzione di Strada Maggiore (dove, nelle notti del weekend, "la folla impedisce il passaggio delle macchine") e installare nuovi bagni pubblici in quell'area.

In difesa della pedonalizzazione si schiera però la maggioranza. Il presidente del Partito Democratico Michele Campaniello riconosce i problemi legati alla vita notturna, ma "il traffico non c'entra niente, le criticità non sono legate solamente alla pedonalizzazione". La piazza, piuttosto, è la cartina tornasole delle trasformazioni economiche e sociali che il centro storico sta attraversando, tra sviluppo di ristorazione e bar e crescita del turismo, spiega l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli: "Complessità legate al commercio, all'ordine pubblico e alla mobilità verso cui serve sviluppare un approccio ecosistemico. Gli stessi commercianti - prosegue l'assessora alla Mobilità - mettono in dubbio l'equazione carrabile uguale prosperità". Dal 1 marzo Piazza Aldrovandi verrà attraversata dagli autobus della nuova linea 44.

La delegata Simona Larghetti difende il passaggio ciclabile in piazza Aldrovandi, ora ricongiunto in entrambi in sensi anche con via Guerrazzi grazie alla nuova corsia: "Nel centro storico la bicicletta è uno dei mezzi di accesso più immediati e ci sono studi che dimostrano che la presenza di piste ciclabili favorisce il commercio". Davide Celli dei Verdi: "Ho vissuto in quella zona per anni, la pedonalizzazione era d'obbligo: prima la piazza era piena di macchine lasciate in doppia fila".