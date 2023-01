Pier Luigi Bersani a Bologna: "Per il PD ci vuole un'innovazione forte"

Così Pier Luigi Bersania Bologna per un pomeriggio di dibattiti promosso da Articolo Uno per la costituente Pd ha detto la sua sui candidati dem alla guida nazionale del partito (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo): "Su chi punterei come candidato alla segreteria? Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Conoscendo la nostra gente, ci si metterà dal lato di quelli che si presentano come più innovativi, che garantiscano meglio la conclusione di un percorso costituente e hanno più chiaro qual è la prospettiva di alternativa alla destra. Ci vuole un'innovazione forte. Le candidature presentano le proprie mozioni a fine mese, immagino che il pronunciamento ci sarà lì".

Se dunque chi lasciò i dem nel 2017 è pronto non da oggi a 'tornare a casa' (i tesserati di Articolo Uno potranno votare nei congressi di circolo del Pd impegnandosi per iscritto ad aderire allo stesso partito o a quello che sorgerà nel 2023), Bersani comincia oggi rispondendo al sindaco di Bologna Matteo Lepore, atteso a sua volta al confronto pomeridiano all'auditorium di piazza Nettuno, che nei giorni scorsi aveva detto di 'aspettarlo' per tornare a far parte dello stesso partito.

"Ho letto questa cosa- sorride l'ex ministro- come un segno di stima, che ricambio in toto al sindaco di Bologna. Io sono nella compagnia e siamo dentro a un percorso, vedremo" cosa succederà "nello sviluppo del percorso: l'intenzione- conferma Bersani- è trovarsi tutti assieme, in un partito nuovo. Adesso c'è la cosiddetta Assemblea costituente, fra 10 giorni, e vediamo cosa succede lì. È chiaro che il percorso costituente ha avuto degli intoppi, a un certo punto si è fermato. Bisogna avere la garanzia che vada avanti. Ci vogliono una carta dei valori e un progetto, bisogna costruirlo assieme. Lì si vedrà il percorso comune".

