"Pilastro o Bronx?": dopo la rissa e la violenza, sit-in della Lega nel parco del quartiere

“La situazione in zona Pilastro è preoccupante e occorre muoversi immediatamente per garantire la sicurezza per i residenti del quartiere. Per denunciare una condizione ormai insostenibile" venerdì 27 agosto alle 11, sit-in al parco Pasolini, dopo la rissa in strada nel rione Pilastro andata in scena ieri sera.

Lo fanno sapere con una nota il consigliere regionale della Lega e referente provinciale Lega per Salvini Premier Michele Facci e il responsabile dipartimento sicurezza Lega Bologna Matteo Di Benedetto. Al presidio "sono invitate tutte le forze del centrodestra, con cui condividiamo questa battaglia di legalità, il candidato Fabio Battistini e i cittadini del quartiere”.

La rissa segue al tentativo di linciaggio ai danni di un 30enne accusato di aver violentato una 12enne.

“Il ripetersi di continuo di questi reati che destano allarme sociale è la testimonianza tangibile che quella zona necessita di un’attenzione prioritaria da parte di tutte le istituzioni e non solo delle forze dell’ordine. Un piano specifico per tutelare la sicurezza dei cittadini e la visibilità del quartiere non è più rimandabile” ha tuonato Facci.

“Pilastro o Bronx? Oggi è la volta della rissa con feriti, probabilmente un resoconto tra spacciatori che hanno terrorizzato i cittadini tentando anche di investirsi con le auto. È evidente ormai che si tratta del nostro Bronx. Così come è evidente che alla sinistra, in fondo, vada bene così. Manca la volontà politica di affrontare questa e altre situazioni analoghe. Sta a noi farlo. Per rimettere al centro dell’agenda politica la sicurezza, bisogna mandare a casa la sinistra” ha concluso Di Benedetto.