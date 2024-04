San Lazzaro. Marilena Pillati si candida: "Pensiamo alle vecchie e nuove generazioni" VIDEO

Dal Parco della Resistenza durante una bella giornata di sole parte la campagna elettorale di Marilena Pillati. Dopo un lungo periodo di trattative dentro e fuori il partito democratico, il centrosinistra ha presentato oggi il profilo della sua candidata. Ex vicesindaca di Bologna, esperta in welfare e istruzione, e ora consigliera regionale, Marilena Pillati ha deciso di scendere in campo per San Lazzaro città che conosce da tempo.

A chiederle di candidarsi è stata la sindaca attuale Isabella Conti che durante il suo resoconto di fine mandato ha espresso la propria fiducia nella consigliera per le sue competenze e la preparazione nell'ambito amministrativo. Presenti all'evento di apertura esponenti dem da tutta la provincia, nonché i rappresentanti di gran parte dei partiti alleati tra cui Azione, +Europa, M5s, Sinistra Italiana e Volt che presto annunceranno i loro contributi alle coalizioni.

Il candidato del centrodestra è invece Alessandro Sangiorgi iscritto a Fratelli D'Italia.