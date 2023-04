PNRR, Lepore: "No a scaricabarile sui sindaci, si rischia per i ritardi del Governo"

"No facciamo lo scaricabarile sui sindaci perché i progetti che le città devono portare avanti direttamente sono un terzo delle risorse che arrivano". Cos' il sindaco di Bologna, Matteo Lepore intervenuto questa mattina alla trasmissione Omnibus del La7 dopo che la Commissione europea ha ritardato l'erogazione di 19,5 miliardi di euro di fondi PNRR all'Italia, quindi il tiimore che l'amministrazione pubblica italiana non riesca ad attuare i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per Lepore sono i ritardi del Governo che potrebbero far saltare il PNRR sono quelli "sulle riforme, sulla concorrenza o le grandi infrastrutture. Se non riusciremo a realizzare delle opere decisive, non sarà perché in un piccolo comune non si fa un asilo nido, ma perchè non si riescono a fare le varianti di valico, i trafori, attenzione perché qui si sta mettendo la lente di ingrandimento sui sindaci, noi siamo pronti a spendere anche più soldi, siamo pronti a collaborare con il Governo, non vorrei che passasse che i ritardi di qualcun altro...".

A febbraio, dall'Emilia-Romagna era partita la richiesta di aiuto alla Ue perchè agevoli il lavoro dei sindaci alle prese con i fondi: "C'è la necessità che venga data assistenza tecnica agli enti locali nell'attuazione del Pnrr, che ad oggi ammonta ad oltre 6,5 miliardi per il territorio regionale", aveva detto l'assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano.

Il primo cittadino non è d'accordo su quanto detto in un'intervista dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ovvero invece di perdere i fondi meglio girarli alle regioni in grado di realizzare le opere: "Esiste già un'Italia di serie A e di serie B - commenta Lepore - cercherei di evitare di allargare ancora le differenze perchè.l’obiettivo del PNRR è di ridurre le disuguaglianze, io - ad esempio - ho il 60% di copertura sui nidi a Bologna, come anche a Reggio Emilia, in comuni del sud non esistono asili nido comunali, è evidente - osserva il sindaco - che quella parte deve aiutare il sud, non perdiamo questa visione solidale del PNRR. Chi è più forte faccia il PNRR da solo, questo sarebbe inaccettabile".

Nuovo codice appalti e abuso d'ufficio

Le nuove norme fanno discutere, soprattutto per il timore di "fare un regalo alla malavita", come si è letto e dichiarato da più parti. Tra le regole più contestate sicuramente quelle che riguardano l’innalzamento dell’obbligo al bando di una gara d’appalto, valido per importi superiori a 5,3 milioni di euro, e la cancellazione del divieto di subappaltare i lavori. Dubbi espressi anche dal presidente Anac - Autorità Nazionale Anti Corruzione - Giuseppe Busia: “Bene l’impulso alla digitalizzazione degli appalti - ha dichiarato - Attenzione, però, a spostare l’attenzione solo sul ‘fare in fretta’, che non può mai perdere di vista il ‘fare bene’. Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l’attenzione necessaria, specie in una fase del Paese in cui stanno affluendo ingenti risorse europee”.

All'applicazione del PNRR è legato anche il rischio di incorrere nel reato di abuso d'ufficio: "E' evidente che in questi anni tanti sindaci che sanno fare il proprio lavoro sono stati sospesi perché la legge Severino (ex ministra della giustizia del Governo Monti - ndr) in generale e come viene trattato l'abuso d'ufficio del nostro paese non è molto razionale - sottolinea Lepore - credo che si tratti di mettere da parte posizioni ideologiche e trovare una soluzione perché chi lavora sul territorio deve cercare le soluzioni. Qui fuori dalla mia porta c'è scritto 'qui finisce lo scaricabarile', alla fine è sempre colpa del sindaco. In alcuni comuni non si trovano i sindaci o c'è un solo candidato e questa cosa fa piacere solo alla criminalità organizzata, non va abolito, ma credo che vada riformato, dobbiamo dare comunque degli strumenti per poter intervenire laddove ci sono degli abusi, ma attenzione attenzione a pensare che i sindaci siano tutti corrotti".