Incontri sulla Cannabis, ancora critiche dal centrodestra: "Inaccettabile"

Fa ancora discutere, soprattutto a destra, il ciclo di eventi sulla cannabis promosso da un gruppo di consiglieri comunali di maggioranza, tra cui Mattia Santori. Ad alzare la voce oggi ancora Fratelli d'Italia, Lega e anche Bologna Ci Piace.

Mentre dalla Cgil arriva un plauso da Sonia Sovilla, componente della segreteria della Camera del lavoro di Bologna.

Cannabis Talk, Lega: "Inaccettabile"

"Inaccettabile che chi amministra promuova iniziative che sponsorizzano l’utilizzo di droga. Si tratta di un vero e proprio schiaffo in faccia a tutti quei cittadini onesti, esasperati dalla presenza di pusher in diverse zone della città, e alle forze dell’ordine, impegnate in prima linea per la lotta allo spaccio. Uno spettacolo indecente che, come se non bastasse, ha avuto come location uno dei luoghi più caldi della compravendita di cannabis a Bologna".

Così il consigliere comunale e portavoce della Lega Giulio Venturi, che continua: "Chi governa una città deve dimostrare senso di responsabilità, cosa che non solo i consiglieri comunali di maggioranza ma lo stesso sindaco Lepore, giustificando e appoggiando l’iniziativa, non hanno avuto. Inutile correre ai ripari sostenendo che queste iniziative sono un obbligo morale per andare incontro alle esigenze delle giovani generazioni: eventi privi di contraddittorio, senza la presenza di medici e operatori delle comunità di recupero che ben conoscono le conseguenze dell’assunzione di sostanze stupefacenti sono un vero e proprio inno all’utilizzo di droghe che non possiamo tollerare”.

Bologna Ci Piace: "E il disagio giovanile?"

Ne parlano anche i consiglieri del movimenti di Fabio Battistini: "Il consigliere delegato alle Politiche Giovanili della nostra città nella giornata di ieri ha organizzato un incontro sul tema della cannabis, tema di competenza nazionale. Abbiamo poi appreso che tale tema sarà discusso, in più incontri, nelle commissioni consiliari. Auspichiamo che in quella sede vengano invitate anche le comunità di recupero per tossicodipendenti che ogni giorno rivolgono il loro impegno quotidiano non solo a chi è già caduto nel dramma della droga, ma anche a migliaia di ragazzi perché in futuro non si trovino ad affrontare o stesso problema".

"Ma la domanda sorge spontanea: e il disagio giovanile? I dati emersi in questi giorni sono allarmanti, ma nessun commento, nessuna iniziativa. Non è forse necessario organizzare Convegni e discussioni, o commissioni ad hoc, oltre ad individuare azioni concrete, su questo tema che vede i nostri giovani smarriti e senza alcuna guida? Come Gruppo Consiliare auspichiamo che il consigliere Santori si attivi per organizzare Discussioni, Convegni e perché no Commissioni consiliari per discutere e trovare risposte concrete sul Disagio Giovanile fenomeno serio e in continua crescita nella nostra città. Noi crediamo che su questo tema sia necessario lavorare insieme e confermiamo la nostra disponibilità".

Cannabis talk, Fdi: "Indecente"

"Pensiamo sia indecente, diseducativo e gravissimo” hanno commentato i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Francesco Sassone, Stefano Cavedagna, Marta Evangelisti, Manuela Zuntini e Felice Caracciolo, come riportato dalla Dire.

"È indecente che alla Montagnola, dove c'è già un grave problema di spaccio, dei rappresentanti dell'amministrazione comunale sponsorizzino una droga, ed è inopportuno che, in una città tristemente nota per essere una delle piazze di spaccio e consumo peggiori d'Italia, ci sia chi dal governo della città si fa promotore di una presunta cultura dello sballo, che non fa altro che danneggiare i cittadini e soprattutto i più giovani".

Inoltre, continuano i consiglieri di FdI, "è ancora più indecente la sollecitazione ai ragazzi di invitare i loro genitori per parlarne assieme in pubblico. Centinaia di genitori vivono il dramma delle dipendenze dei propri figli e la risposta degli organizzatori è di invitarli ad un evento pubblico con il rischio di creare ulteriori conflitti in famiglie già toccate da esperienze di dipendenze".

Infine "ci sembra assurdo che la maggioranza Pd e gli stessi Larghetti, Santori e Tarsitano che da un lato chiedono al Comune di installare quindici nuovi autovelox giustificandoli con esigenze di sicurezza stradale, dall'altro spingono per la legalizzazione della cannabis, che causa effetti di alterazione psico-fisica alla guida".

FdI è contro la "legalizzazione di qualsiasi tipo di droga. Che cosa pensano, invece, il sindaco Lepore ed il Pd di tutto questo? Quale è la posizione della Giunta rispetto a questo evento? Stanno dalla parte della legalizzazione o della lotta alle droghe?".

Sovilla, Cgil: "Grazie Mattia"

Arriva una sponda di area Cgil alla 'battaglia' politica di Mattia Santori sulla Cannabis: "Concordo in pieno con il consigliere Mattia Santori sul tema cannabis. Temo che il contesto politico renda del tutto inutile questa discussione bolognese ma visto che la sinistra va ricostruita nei fondamentali, forse fa bene a porre la questione", afferma su Facebook Sonia Sovilla, componente della segreteria della Camera del lavoro.

"Armiamoci però di santa pazienza - avverte - per arrivare a trasformare la teoria in risultati concreti, ci vogliono interventi legislativi specifici e quindi un Parlamento con una composizione diversa da questo. La Montagnola (dove ieri si è svolta una prima iniziativa di riflessione nell'ambito del percorso avviato da Santori e altri consiglieri comunali di maggioranza, ndr) ahimè non basta. In ogni caso anche solo abbattere il muro dell'ipocrisia dei tanti benpensanti che pubblicamente detestano ogni sostanza e poi acquistano fiumi di cocaina, ha il suo significato". E dunque, conclude, "Grazie Mattia".