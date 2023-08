Prezzi carburanti alle stelle, Bignami: "Inferiori all'anno scorso, taglieremo le accise"

"Luglio 2022, ultimo dato disponibile, benzina 1,968 diesel 1,927 con le accise scontate, luglio 2023, 1,867 1,711, non diciamo che il prezzo non è alto, ma è inferiore rispetto a quello dello scorso anno, non significa che sia un prezzo accettabile". Così l’onorevole di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, intervistato a Rete 4.

Insieme al "caso Vannacci", il prezzo - quasi record - dei carburanti tiene banco in questo agosto. Il Governo, con il dl Trasparenza, ha anche introdotto l'obbligo per i distributori di esporre i prezzi medi, ma al momento agli automobilisti non sarebbe servito.

"Stiamo risolvendo i problemi che hanno creato loro - ha detto Bignami riferendosi al suo interlocutore, il collega 5 Stelle, Michele Gubisosa - taglieremo le accise, siamo al governo a 10 mesi, lasciateci governare e dateci delle buone idee".

Intanto, Assoutenti avrebbe presentato segnalazioni alla Guardia di Finanza denunciando il listino record praticato, in particolare, da un distributore sulla A8 - Milano a Varese: "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona - spiega il presidente Furio Truzzi - Per un pieno ad un'auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce".