Primarie centrosinistra: alleanza Lepore-Clancy, è ufficiale

Parte un patto di programma, ma tra i nodi ancora irrisolti rimane il Passante: "Un tavolo entro giugno per vedere come migliorarlo"

Matteo Lepore ed Emily Clancy sanciscono il ticket alle prossime primarie del centrosinistra a Bologna. Un accordo che era nell'aria da settimane e che oggi viene formalizzato, con un vero e proprio patto sul programma.

"Ci impegniamo entrambi a dare piena attuazione alle sette idee primarie sviluppate da Coalizione civica Bologna- annunciano- le idee verranno inserite nel programma da candidato sindaco di Matteo Lepore, che si impegna a non accettare posizioni in contrasto con queste sette idee. Per ogni idea organizzeremo un'iniziativa insieme durante la campagna per le primarie". Si parla di diritto all'abitare, scuola, lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni, verde, multiculturalità, lavoro, territorio e cura.

Rimane il nodo Passante

Per quanto riguarda il Passante, Lepore e Clancy ribadiscono l'obiettivo di portare Bologna fra le 100 città europee selezionate dalla Ue per diventare neutre dal punto di vista delle emissioni entro il 2030. Per questo, "ci impegniamo a dare impulso a un gruppo tecnico di studio di esperti e decisori, ad esempio invitando il ministro Giovannini, per rendere il progetto Passante compatibile con questo traguardo condiviso, a cui accompagnare un percorso di assemblee sul clima e sull'ambiente di Bologna per rivedere le opere che impattano sul destino climatico e ambientale della città, Passante incluso, con l'obiettivo di renderle compatibili con la necessità di riduzione delle emissioni. Un percorso da tenersi entro l'estate.

L'asse tangenziale-A14, affermano Lepore e Clancy, "è attualmente responsabile per il 40% delle emissioni cittadine e potrebbe arrivare al 50% al termine dell'attuale progetto di allargamento".

Quindi, per rendere il Passante "simbolo della transizione ecologica è necessario invece trovare una soluzione capace di ridurre significativamente le emissioni che già oggi sono prodotte".

Il ticket Lepore-Clancy ha dunque "una volonta' politica chiara- spiegano i diretti interessati- spostare il baricentro di una coalizione di governo a sinistra, nella prospettiva di rendere Bologna una città femminista, ecologista, solidale: la città meno diseguale d'Europa. Alle grandi emergenze del nostro tempo vogliamo rispondere con un'alleanza strategica per il governo della città, dandoci l'obiettivo primario di combattere l'aumento delle disuguaglianze in città e di dare attuazione a un'agenda politica per le prossime generazioni di bolognesi, in stretta connessione con il territorio, valorizzando la partecipazione di tutte le forze progressiste ed ecologiste, politiche e sociali interessate, attraverso forme e modalità utili a garantire un confronto aperto, trasparente e democratico, consentendo la più ampia partecipazione di cittadini e cittadine", affermano Lepore e Clancy. (San/ Dire)