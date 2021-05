Primarie centrosinistra: Lepore-Clancy, prove tecniche di intesa

Il candidato in pectore del Pd alle primarie e la principale esponente di Coalizione Civica (oggi all'opposizione in consuglio) si sono visti per discutere assieme della possibile convergenza di programma

Prove generali d'intesa tra Matteo Lepore e Coalizione civica. L'assessore dem, candidato alle primarie del centrosinistra a Bologna, ha incontrato oggi Emily Clancy, consigliera comunale e punto di riferimento dell'ensemble di sinistra nel percorso di avvicinamento all'intesa col Pd in vista delle prossime amministrative.

Lo stesso Lepore ha partecipato nei giorni scorsi all'assemblea cittadina di Coalizione civica, con l'intento dichiarato di cercare un'intesa con la sinistra oggi all'opposizione in Comune.

Dopo l'assemblea, spiega Clancy in un post pubblicato nel pomeriggio su Facebook, lo stesso Lepore "mi ha chiesto un incontro per approfondire" alcuni punti emersi durante il dibattito e "verificare la possibilità di una convergenza programmatica. Credo che in politica si debba avere il coraggio di misurarsi concretamente, forti delle proprie idee- afferma Clancy- ed è con questo spirito che ho incontrato oggi Matteo Lepore su mandato di Coalizione Civica, per verificare se un punto di arrivo unitario è davvero possibile".

Anche Lepore, pubblica una foto del faccia a faccia e lancia segnali positivi: "Penso potremmo fare bene insieme". Nel post, l'assessore comunale ringrazia Clancy "per l'incontro e per avermi sottoposto le idee di Coalizione civica sul futuro di Bologna. Penso potremmo fare bene insieme. Siamo diversi ma questa è una ricchezza", sottolinea Lepore. "Continueremo a dialogare in questi giorni- aggiunge il dem- perché dalla pandemia Bologna deve uscire piu' forte nella sanità, nel lavoro e nell'impegno per la transizione ecologica". Seguono hashtag: Coalizione civica, sinistra, progressisti e primarie 2021. (Pam/ Dire)