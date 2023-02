Primarie Pd: come, quando e dove si vota a Bologna

Dopo le Primarie Pd in salsa bolognese per sceglie il candidato dem alle scorse elezioni comunali, il popolo dem felsineo è chiamato nuovamente alle urne. Si trona al voto nei gazebo domenica prossima , 26 febbraio 2023, stavolta per decretare - su scala nazionale - il nuovo Segretario del Partito democratico. Il verdetto della preferenze raccolte nelle scorse settimane ormai è tratto. Sarà un testa a testa tra il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, sua ex vice in Regione e ora deputata.

Primarie PD: orari, gazebo e come si vota

Si voterà Domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle ore 20 in 5.289 gazebo dislocati in tutta Italia. Nel territorio bolognese saranno 122 i seggi attivi:

Si potrà votare recandosi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative. L'obolo non sarà richiesto a chi è iscritto al Pd.

Primarie Pd 2023: chi può votare

Potranno esprimere la propria preferenza tutte le persone che "dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori". Il voto online, dopo un lungo dibattito, è stato alla fine limitato ai malati o i disabili e ai residenti "in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il Congresso", nonché alle "persone residenti e/o domiciliate all'estero”.

Al voto dunque può partecipare chiunque abbia una tessera elettorale (se si riconosce nelle proposte del Pd), ma sono ammessi anche studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (16 anni in su) e i cittadini stranieri di altri Paesi dell'Unione europea ma residenti in Italia, o ancora di altri Stati ma "in possesso di permesso di soggiorno".

Primarie Pd domenica 26 febbraio: voto all'estero

Le cittadine e i cittadini italiani domiciliati o residenti all'estero possono votare attraverso la piattaforma on line oppure, laddove presenti, presso i gazebo sul territorio di competenza.

Per votare on line devono caricare nell'apposito campo sul sito, all'atto della preregistrazione, uno o più documenti che attestino la cittadinanza e la residenza/domicilio. Gli stessi documenti devono essere esibiti presso i gazebo nel caso del voto in presenza.

