Primarie, time out iscrizione PD, Schlein: "Abbiamo bisogno di voi"

Oggi alle 12 scade il termine per iscrivesi al Partito Democratico per partecipare alla prima fase del Congresso e per scegliere i due candidati alla segreteria che si sfideranno alle primarie del 26 febbraio.

Il 38 gennaio si è riunita nella sede del Nazareno la Commissione chiamata a validare le firme raccolte dai candidati, quindi Stefano Bonaccini, 3.000 firme; Gianni Cuperlo, 3.000 firme; Elly Schlein, 3.000 firme e Paola De Micheli 2825 firme.

Si tratta quindi di scegliere tra questi 4 nomi: "Alternativa alle destre che governano questo paese - ha detto Elly Schlein in un video pubblicato sui social - è la fase più bella, si tratta di andare nei circoli dove si discutono le mozioni e le candidature e solo le candidature più votate si confronteranno alle primarie, ma abbiamo bisogno di voi adesso per cambiare questo PD".

Intanto Stefano Bonaccini che pochi giorni fa ha presentato il comitato promotore ha preso in prestito le parole di Buon viaggio di Cesare Cremonini: "Coraggio lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che non c'è niente di più vero di un miraggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale", ha scritto sui social.