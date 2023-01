Primarie PD, portavoce "VIP" per Schlein: è Lino Guanciale

"Grazie di cuore a Lino Guanciale per aver accettato di essere il portavoce del comitato nella sua regione, l'Abruzzo, a supporto della mia candidatura a segretaria del Pd". Lo scrive sui social la candidata alle primarie dem, Elly Schlein, che a febbraio sfiderà Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Il celebre attore si muove quindi per la deputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

Guanciale, nato ad Avezzano, prima di diventare attore è stato studente di Lettere e Filosofia a La Sapienza e rugbista, poi ha scelto la sua strada e si è iscritto all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma.

Ieri in città, prima tappa per Gianni Cuperlo, deputato Pd. Al suo arrivo ha omaggiato le vittime della strage di Bologna con un mazzo di rose bianche. Poi l'assemblea alla casa del Popolo in via Bentini, infine una cena a sostegno della candidatura.