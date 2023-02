Primarie Pd, i primi risultati dai circoli: come sta andando in Emilia-Romagna

Come sta andando la raccolta dei voti nei circoli del Partito democratico per l'elezione del nuovo segretario? Le informazioni filtrano con il contagocce dalle singole regioni, con una netta spaccatura tra i dati in arrivo dal nord e da alcune regioni del centro e quelli attesi al centro sud.

In Emilia-Romagna il vantaggio del governatore in carica Stefano Bonaccini è abbastanza robusto. A ieri sera, secondo stime non ufficiali, l'Emilia Romagna esprimeva oltre 1700 voti con Bonaccini che superava il 50 per cento delle preferenze seguito a distanza da Elly Schlein al 37 per cento. Il focus su Bologna e provincia rifletteva più o meno le stesse proporzioni con Bonaccini in testa con 400 e più voti e Schlein intorno a quota 270. Le cose però potrebbero cambiare: per votare c'è tempo fino a domenica 12 febbraio, e il dato sarà nazionale.

Il cammino verso l'elezione del nuovo segretario poi è ancora lungo. La parola definitiva verrà conferita solo domenica 26 febbraio, quando con una elezione aperta anche ai non iscritti al partito -caso unico in Europa- i voteranno i due principali candidati usciti in testa alla consultazione dei circoli.