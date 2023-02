Primarie PD, i gazebo si avvicinano. Bonaccini-Schlein: c'è posto solamente per uno

Manca una manciata di ore alla fine del travaglio: il Partito Democratico, la notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio, avrà finalmente una nuova guida. I nomi in ballo sono Elly Schlein e Stefano Bonaccini, due profili aderenti per diversi aspetti e divergenti per altri. I due hanno guidato insieme per più di un anno la regione Emilia-Romagna ma da settimane si sfidano in punta di fioretto per la leadership del partito.

La crisi del PD

‘La crisi del PD’ è una frase talmente utilizzata che ormai ha perso il suo senso. Di ‘crisi’, per i dem, si parla praticamente da sempre. A parte l’exploit targato Renzi, il condottiero di quel 40% poi rinnegato dallo stesso partito, quella del Partito Democratico è stato un declino lento e costante, tanto che Bonaccini, nel confronto tv con Schlein, avrebbe scelto come compagno di viaggio Walter Veltroni e i sette milioni di voti persi negli anni. Il PD è rimasto intrappolato nelle sabbie mobili che vanno dal Partito Comunista Italiano – tanto che nei circoli dem si è ancora soliti chiamarsi compagni – alla tradizione cattolica e centrista della Democrazia Cristiana, che della lotta al comunismo italiano è stata tra i più accesi rivali. Una svolta a sinistra è stata invocata negli anni da più parti e a più riprese ma, con un blocco dirigenziale immutato nel tempo, l’unica cosa a cambiare costantemente è stata la percentuale alle elezioni politiche. Alcuni errori come il Jobs Act, come sottolineato da Schlein nella tappa bolognese della sua campagna elettorale, ancora oggi vengono rinfacciati al Partito Democratico. Adesso, gli elettori e i simpatizzanti dell’area dem hanno davanti una scelta che dovrebbe finalmente liberarli dall’impaccio di quegli errori: Bonaccini o Schlein.

Affinità e divergenze

Simili sì, ma per nulla uguali. La parabola dei due è differente già dal principio: un rettilineo quello del governatore emiliano-romagnolo, una corsa a ostacoli quella della deputata. Bonaccini inizia come assessore nel comune di Campogalliano, poi dal 1996 al 2006 come assessore al Comune di Modena. Esponente del PDS prima, nel 2007 aderisce al Partito Democratico senza mai uscirne. Vince le primarie e poi le regionali nel 2014, diventando governatore dell’Emilia-Romagna e venendo rieletto nel 2020.

Discorso diverso per Schlein. Entra nel PD nel 2013 e soltanto dopo averlo fortemente criticato in seguito alla storia dei centouno franchi tiratori che avevano, di fatto, impedito l’elezione al Quirinale di Romano Prodi. Criticato il partito nel senso più estremo: insieme ad altri attivisti aveva lanciato la campagna #OccupyPD occupando alcune sedi dem in opposizione al governo di larghe intese con a capo Letta.

Lascia il Partito Democratico in contrapposizione a Renzi ed entra in Possibile, diventa europarlamentare, sceglie di non ricandidarsi e spalleggia Bonaccini nella seconda corsa alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Alle politiche del 2022 viene candidata come indipendente dal PD alla Camera, vince, poi rientra nel partito in concomitanza con la scelta di candidarsi per le sue primarie.

Entrambi di sinistra, entrambi attenti ai diritti e al lavoro, spiegare le differenze tra i due è compito difficile persino per loro: a testimoniarlo, la confusa risposta di entrambi su specifica domanda nel già citato confronto televisivo.

Volti nuovi e vecchie simpatie

Eppure, delle differenze ci sono. Bonaccini fa della gavetta nell’amministrazione territoriale la sua medaglia più luminosa. “Dopo aver amministrato il partito a livello locale, sono pronto a farlo a livello nazionale” aveva detto il governatore. “Sì, ma la buona amministrazione non è una linea politica” ha sottolineato in più occasioni Schlein, decisa invece nel dare una reale svolta ad un partito impantanato nelle sue incongruenze.

Il Partito Democratico è da sempre guidato dalle sue correnti interne che, a loro piacimento, ne fanno il bello e il cattivo tempo. Proprio alcune personalità di spicco delle correnti, come il mai domo Dario Franceschini, si sono esposte in prima persona in favore della deputata. Non solo: al pari dell’ex ministro della Cultura, si sono schierati in favore di Schlein pezzi grossi come Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Peppe Provenzano, Goffredo Bettini e Antonio Misiani. Tutti ex ministri, viceministri o membri di spicco di area dem e tutti con un certo peso specifico all’interno del partito e nel sistema delle correnti. Insomma: chi sperava in una boccata di aria totalmente nuova, dovrà forse ricredersi. Schlein è figlia di due docenti universitari, è nata a Lugano e ha cittadinanza italiana, svizzera e statunitense. Suo nonno era Antonio Viviani, senatore socialista, e suo padre è un politologo di fama internazionale.

Bonaccini dal canto suo è figlio di un camionista e di un’operaia ed è emanazione diretta della tradizione socialista, operaia e contadina delle sue terre. Eppure, le posizioni di Bonaccini sono state spesso ritenute controverse, come quella sulle autonomie differenziate: già nel 2018 il governatore era l’unico politico dem ad appoggiare apertamente un disegno di legge che vedeva tra i suoi primi sostenitori i governatori Zaia e Fedriga. Non due stalinisti, ecco. Il presidente dell’Emilia-Romagna, nel tempo, ha più volte rivendicato la sua indipendenza dalle correnti interne al partito, anche se negli ultimi anni ha preso forma una sorta di extra-corrente di cui Bonaccini è sicuramente l’esponente più in vista: quella degli amministratori. Non strutturata e non ufficiale come le altre, la ‘corrente’ ha preso piede soprattutto durante la pandemia di Covid-19 grazie al grande risalto mediatico che gli amministratori locali hanno ricevuto in quei terribili mesi. Questa nuova corrente sta acquistando via via sempre più importanza e tutti i suoi elementi di spicco – da Nardella a Gori, da Decaro a Ricci – spingono per la vittoria di Bonaccini.

Domenica al voto

Di acqua sotto i ponti in questi ultimi mesi ne è passata. Se il prossimo sarà solo un altro segretario del Partito Democratico che non lascerà il segno o se sarà colui (o colei) che darà finalmente l’agognata scossa, sarà il tempo a dirlo. Intanto, gli elettori e i simpatizzanti dem possono votare a gazebi domenica 26 febbraio, dalle ore 8 alle ore 20.

Potranno esprimere la propria preferenza tutte le persone che "dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori". Il voto online, dopo un lungo dibattito, è stato alla fine limitato ai malati o i disabili e ai residenti "in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il Congresso", nonché alle "persone residenti e/o domiciliate all'estero”.

Al voto, dunque, può partecipare chiunque abbia una tessera elettorale (se si riconosce nelle proposte del Pd), ma sono ammessi anche studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (16 anni in su) e i cittadini stranieri di altri Paesi dell'Unione europea ma residenti in Italia, o ancora di altri Stati ma "in possesso di permesso di soggiorno".

