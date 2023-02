Primarie PD, Elly Schlein al voto a Bologna: "Una festa di partecipazione e democrazia" | VIDEO

La candidata ha votato alla Fondazione Barberini di via Mentana, in centro storico: "Da parte degli elettori grande prova di democrazia". Ora il viaggio a Roma, dove Schlein aspetterà i risultati

Non è bastata la pioggia per fermare gli elettori del Partito Democratico che oggi eleggeranno il prossimo segretario del partito. Stefano Bonaccini o Elly Schlein: questo il bivio dei dem. Il primo ha chiuso a Bologna la sua campagna elettorale, la seconda a Bologna ha votato. Attorno alle ore 11, la deputata si è presentata alla Fondazione Barberini di via Mentana 2, in pieno centro storico, accolta con abbracci e applausi da parte dei presenti. Presenti che, a dirla tutta, non sono stati tantissimi, complice anche la pioggia fitta che ha bagnato la città nelle prime ore della mattina: nel singolo seggio di via Mentana, nelle prime tre ore di voto, si sono presentate una cinquantina persone. A non aiutare la partecipazione c’è stato anche il blocco del sito internet che indicava agli elettori il seggio dove recarsi, rimasto inagibile per gran parte della mattinata.

Da diverse parti arrivano però notizie di code ai seggi: Bari, Roma e anche Bologna. “Speriamo sia una grande festa di partecipazione oggi - ha detto Schlein -. Ci arrivano immagini di seggi in cui ci sono delle file da stamattina. In un momento in cui l’astensionismo sta toccando picchi altissimi, la comunità democratica sta dando grande prova di partecipazione e di democrazia”.

Dopo il voto la deputata si è recata a Roma, dove attenderà l'esito delle votazioni. Bonaccini, invece, seguirà il voto da casa sua, a Campogalliano, e solo dopo la deadline delle 20 si muoverà a Casalecchio di Reno, campo base del suo comitato promotore.

