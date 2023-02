Primarie Pd, i primi risultati del voto: a Bologna Bonaccini in testa, stacco su Schlein

Abbiamo la prima fotografia sulle Primarie Pd in ambito locale. I circoli dem della Federazione di Bologna - che comprende tutti i comuni della Città Metropolitana ma esclude quelli del Circondario Imolese - scelgono il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini nel voto espresso in occasione del Congresso democratico.

Il Governatore sarebbe in vantaggio di circa 20 punti percentuali sulla seconda posizionata, Elly Schlein, nella corsa alla guida della segretaria del Partito Democratico. Guardando al voto dei circoli dem, terminato ieri sera, Bonaccini avrebbe raggiunto il 55% dei consensi, contro il 33% della sfidante. In totale gli iscritti che hanno votato, secondo questo primo bilancio generale, erano 86.145. I congressi si sono tenuti in 2.604 circoli.

Dando uno sguardo al resto dei candidati, Cuperlo avrebbe ottenuto il 7,72% e De Micheli il 3,77. Ancora da conteggiare i voti nei circoli in Lazio e in Lombardia, dove c`è una proroga fino a domenica prossima per la coincidenza con le elezioni regionali.

Percentuali ancora da definire quindi, ma che rispecchiano il dato espresso nei circoli del Pd della Federazione di Bologna.

Primarie Pd, risultati del voto a Bologna e in Emilia Romagna

In Emilia Romagna Bonaccini ha raccolto 3.029 voti, pari al 55,42%, davanti a Elly Schlein che ha raccolto 1.812 voti, pari al 33,15% seguita a sua volta da Gianni Cuperlo con 538 voti, pari al 9,84% e da Paola De Micheli con 87 voti pari all'1,59%. In totale i voti validi sono stati 5.446.

Più nel dettaglio, nella sola città di Bologna, Bonaccini ha ottenuto 1.149 voti, pari al 47,44%; Schlein 981 voti, pari al 40,50%; Cuperlo 259 voti, pari al 10,69% e De Micheli 33 voti pari all'1,36%. In totale i voti validi sono stati 2.422.

Segreteria PD, primi commenti a caldo dopo il voto

Soddisfatto il commento al risultato di Bonaccini. "il risultato raggiunto a Bologna tra gli iscritti per me vale doppio - ha osservato rivolgendosi agli iscritti democratici felsinei - perché so quanto qui la sfida fosse più ardua che altrove e perché ho visto, giorno per giorno e circolo per circolo, la passione che ci avete messo". Quindi, ha proseguito il governatore regionale, "voglio ringraziare i nostri militanti nei comuni della provincia che con i loro successi hanno permesso un risultato estremamente positivo della mozione; e voglio ringraziare i militanti della città, che hanno compiuto una vera e propria impresa, sulla carta apparentemente impossibile per per tanti. È davvero merito vostro - aggiunge Bonaccini - e i risultati conquistati con più fatica sono i più belli. Siete voi l'energia popolare di cui parlo e che dobbiamo infondere a tutto il Pd e al nostro Paese!"

Un risultato promettente per Bonaccini, come sottolineato anche dal deputato del Pd Andrea De Maria: "Il momento del voto nei circoli, per il Congresso del Partito Democratico, è stata a Bologna una bella occasione di partecipazione e democrazia. Grazie a tutti i candidati alla segreteria nazionale, alle tante iscritte ed ai tanti iscritti che hanno votato, ai nostri volontari che hanno consentito nei circoli lo svolgimento dei congressi. Voglio sottolineare il clima di grande unità e comune passione politica che ha caratterizzato a Bologna il confronto congressuale. La vittoria di Stefano Bonaccini è stata netta. Superiore alle previsioni della vigilia, conoscendo gli orientamenti nel dibattito che si è svolto nel Pd bolognese. Bonaccini è il candidato di gran lunga più votato, con il 55,42% nella Federazione di Bologna (tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna compreso il capoluogo ed esclusi quelli del Circondario Imolese) e con il 47,44% anche nei circoli che fanno riferimento al solo comune di Bologna. Ora tutti al lavoro per una grande partecipazione alle elezioni primarie. Come comitato che sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini già da domani saremo impegnati per il voto degli elettori democratici del 26 febbraio".

Aggiornamento generale, BiDiMedia:

?#PrimariePD - PROIEZIONE AGGIORNATA BIDIMEDIA



Grazie a numerosi altri dati pervenuti, ecco l'aggiornamento della proiezione, con Bonaccini che allunga leggermente ma rimane sotto il 50%



?Bonaccini 48,2%

?Schlein 40,3%

?Cuperlo 7,1%

De Micheli 4,4% pic.twitter.com/DIssbXWAze — Sondaggi Bidimedia (@SBidimedia) February 12, 2023

Il PD al voto