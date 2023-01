Schlein-Bonaccini, per le primarie accordo sul voto online. Ma la data slitta

La richiesta è avvenuta dalla parte del Partito Democratico che sostiene Elly Schlein, Boccia in primis. Il motivo, scrive il Corriere della Sera riportando fonti interne ai dem, è che “Schlein si è resa conto vedendo i sondaggi che non ha quel seguito che sperava, per questo voleva il voto online”. Fatto sta che alla fine, come spesso capita al PD, l’accordo è stato trovato a metà strada: per le prossime primarie i votanti del Partito Democratico potranno votare anche online, e non solo nei seggi preposti. Questo sarà possibile solamente in tre specifici casi: “motivi di salute”, “inabilità personale” o “eventuali gravi motivi”. In questa casistica rientra anche chi si trova lontano dal gazebo essendo, ad esempio, in viaggio, o chi abita in un’altra città rispetto a quella in cui vota. Rimane da capire ora quali sono i parametri per cui un gazebo può essere considerato più o meno lontano: ulteriore lavoro per la Commissione congressuale.

Per votare online sarà necessario iscriversi su un’apposita piattaforma entro il prossimo 12 febbraio e la data in cui gli elettori potranno esprimere la propria preferenza sul candidato o sulla candidata preferita è stata spostata dal 19 al 26 febbraio 2023.

Pro e contro online

La partita dei pro e dei contrari al voto online si è giocata la sera di mercoledì 11 in direzione nazionale: Schlein è stata la promotrice, Cuperlo si è detto fin da subito possibilista, Bonaccini e De Micheli i più ostinati per il voto in presenza. Ma è stato proprio il presidente della regione Emilia-Romagna a sbloccare la situazione: dopo aver dato mandati ai “suoi” di siglare il compromesso, Bonaccini ha detto: “Mi auguro che volontà e buon senso portino a evitare una conta e una spaccatura in direzione. Rischiamo di essere individuati come marziani se ci spacchiamo sulle regole. Ora invece dobbiamo parlare dei problemi dei cittadini, non delle regole interne, che peraltro avevamo già cambiato”. Molto soddisfatta Elly Schlein: “L’accordo in direzione è una vittoria per il PD. Rompere il muro della partecipazione con primarie online è importante per definire il profilo di un partito unito, moderno e inclusivo”. Alla fine, l’accordo è stato approvato quasi all’unanimità: su oltre duecento membri della direzione, è arrivato un solo voto contrario e solo in nove si sono astenuti.

Letta: “Riusciamo a farci del male”

Sorriso a mezza bocca per il segretario uscente Enrico Letta: “Riusciamo a farci del male. Nel giorno in cui il Governo commette il primo grande errore, quello sulle accise, la nostra discussione interna sulle regole ci ha fatto mancare un’occasione straordinaria. Potevamo fare un gol a porta vuota e non lo abbiamo fatto”. Continua l’ex premier: “Abbiamo dovuto lavorare con uno Statuto difficile da applicare, ma se ciascuno dice solo cosa non gli va bene poi diventa una cacofonia insopportabile” ha concluso Letta.

Terra bruciata

Nel frattempo, gli equilibri all’interno e all’esterno del partito sono tutt’altro che definiti. Se Letta denuncia un certo accerchiamento dalle forze un tempo amiche – “Per la prima volta abbiamo intorno forze dell’opposizione che vogliono sostituirci” ha commentato il segretario uscente in riferimento al Movimento 5 Stelle e al Terzo Polo di Renzi e Calenda – la candidata alla segreteria Paola De Micheli si è detta stanca dell’”unanimismo di facciata”, in riferimento a come sono andate le discussioni sulla regola del voto online. Inoltre, al di fuori del PD – ma non troppo al di fuori – Articolo Uno di Roberto Speranza sta faticando non poco a coprire la distanza tra i suoi e il Partito Democratico. Sempre come scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, la volontà di Speranza era quella di riportare Articolo Uno all’interno del partito, ma il “Manifesto dei valori” espresso dal PD non subirà i cambiamenti desiderati da Speranza, incontrando una forte resistenza interna ai dem. La conseguenza è l’apprensione dei sostenitori di Schlein, che già immaginavano i voti di Articolo Uno come sicuri.

Il PD al voto