Primo consiglio metropolitano per il sindaco Lepore. Selleri subentra a Palumbo

Prima seduta del Consiglio metropolitano per il sindaco Matteo Lepore che si è insediato virtualmente, durante un consiglio in remoto. Il sidnaco ha condiviso con l’Assemblea di Palazzo Malvezzi il metodo di lavoro che guiderà l’azione amministrativa in questo nuovo mandato e ha poi informato l’Aula sulla riassegnazione delle deleghe fino alle nuove elezioni del Consiglio fissate per il 28 novembre.

"Mi fa piacere salutare tutte e tutti voi – ha detto Lepore –, con alcuni ho già avuto modo di lavorare, con altri meno, ma ci siamo incrociati in diverse occasioni. Ho deciso di impegnare alcune figure della giunta in ottica metropolitana, con deleghe specifiche, per lavorare meglio e accorciare le distanze sentendo così un obbligo maggiore nei confronti della città metropolitana tutta con un'unica visione di città. Intendo sedermi e ragionare per fare di Bologna Metropolitana una città forte e sono sicuro che lavoreremo tutti insieme in un mandato cruciale che ci vedrà impegnati nella gestione dei fondi del Pnrr".

Oggi è stato inoltre convalidato l’ingresso in Consiglio di Fabio Selleri (primo dei non eletti nella lista del Movimento 5 stelle) in surroga a Dora Palumbo e approvato il nuovo assetto a 11 consiglieri. Novità anche nel gruppo PD che vede Marco Monesi nel ruolo di capogruppo e quattro consiglieri in meno (Simona Lembi, Mariaraffaella Ferri, Raffaele Persiano, Raffaella Santi Casali). Il riassetto è dovuto all'esaurimento dela lista dem delle elezioni metropolitane del 2016.

Sindaco metropolitano

Matteo Lepore: Piano strategico (PSM), Comunicazione, Cultura, Sviluppo Sociale, Formazione, Contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, Progetto Stanza Rosa, Polizia locale della Città metropolitana, Progetto insieme per il lavoro, coordinamento fondi del PNRR, Sviluppo economico, politiche del lavoro, Tavoli di salvaguardia del patrimonio produttivo

Consiglieri delegati

Massimo Gnudi (consigliere comunale di Vergato) Turismo, Politiche per l'Appennino bolognese; Luca Lelli (sindaco di Ozzano dell'Emilia) Politiche per la casa, Affari istituzionali e innovazione, E-government, Rapporti con il Consiglio metropolitano e con la Conferenza metropolitana; Marco Monesi (consigliere comunale di Castel Maggiore) Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità; Daniele Ruscigno (sindaco di Valsamoggia) Scuola, Istruzione, Edilizia scolastica; Fausto Tinti (sindaco di Castel San Pietro Terme) Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e pari opportunità, Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, coordinamento metropolitano per le politiche per la sicurezza; Giampiero Veronesi (sindaco di Anzola dell'Emilia) Personale, Bilancio, Finanza, Patrimonio, Società partecipate.

Chi è Fabio Selleri

Nato a Bologna nel 1958, è residente a Castenaso. Diplomato nel 1977 presso il Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Bologna e laureato nel 1985 in Scienze Agrarie ad indirizzo economico-estimativo, inizia la collaborazione presso lo studio paterno di consulenza. Dal 1994 è iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bologna ed esercita la libera professione come titolare di studio, attualmente con sede a Budrio. Dal 2014 è consigliere comunale per il Movimento 5 stelle presso il Comune di Castenaso. Dal 2019 al 2020 è stato consigliere presso l’Unione Terre di Pianura.