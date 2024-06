In trecento sotto la Prefettura contro il ddl Sicurezza: "Legge che spazza via il dissenso, fermiamoli" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Associazioni, sindacati e comitati in presidio sotto la Prefettura contro il ddl Sicurezza. Le proteste hanno animato le piazze di varie città d’Italia tra cui Bologna. In piazza Galileo Galilei trecento persone si sono radunate con bandiere, megafoni e striscioni per esprimere il proprio dissenso “per una legge liberticida”.

Il pacchetto di misure prevede, tra le altre cose, l’aumento delle pene per chi occupa abusivamente gli immobili, maggior tutele del personale delle forze dell’ordine e l’introduzione di nuovi reati come il blocco stradale e la rivolta nelle carceri, oltre “a punire più severamente chi si oppone alle grandi opere”. Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri il novembre scorso, il testo ha ripreso il proprio iter in Parlamento. Sul piede di guerra i tanti corpi sociali che temono la “svolta autoritaria” imposta dal governo Meloni, promettendo “proteste ancora più forti” nel caso in cui il testo finisca in Gazzetta Ufficiale.