Anche il Peolple mover entra nelle primarie, botta e risposta Lepore-Conti sulla monorotaia

"Quando dico che è arrivato il momento di aprire porte e finestre in città, penso ad esperienze sofferte come il People mover e alle criticità che stanno pagando a caro prezzo i cittadini". Non usa mezzi termini Isabella Conti sul People mover, il quale così entra parimenti dentro la battaglia per le primarie del centrosinistra, incontrando subito la replica dell'altro candidato Matteo Lepore.

Conti ha incontrato i residenti della zona che lamentano il rumore prodotto dalla monorotaia e ha riportato il suo pensiero sui social. "Sono persone che non riescono a dormire, a riposare, a vivere. Un'opera che avrebbe potuto essere all'avanguardia, è già vecchia e inadeguata". E ancora: "La loro esasperazione l'ho sentita addosso. 'Odio gli indifferenti' è uno dei pilastri della nostra cultura condivisa. Non possiamo restare indifferenti a queste istanze".



Anche l'altro candidato alle primarie, Matteo Lepore, aveva incontrato i residenti nelle settimane scorse facendo proprio il loro disagio. E sulla presa di posizione di Conti si affaccia inevitabile il distinguo. "Chi si candida a fare il sindaco deve proporre soluzioni ai problemi e progetti innovativi per la città" chiosa Lepore, intercettato dalla Dire in piazza Nettuno. Lepore aggiunge: "A me interessa amministrare, cambiare Bologna e migliorarla". Per questo, dall'incontro con i residenti, è la riflessione dell'assessore "mi sono impegnato a fare un incontro con Marconi Express. E abbiamo deciso di creare un osservatorio sul rumore per il People mover e Marconi Express si è impegnata a risolvere i problemi" conclude Lepore.