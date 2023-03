Psi, congresso regionale Emilia-Romagna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Lo scorso sabato ha avuto luogo Bologna il Congresso Regionale del Partito Socialista che ha eletto il riminese Francesco Bragagni, già segretario provinciale di Rimini e assessore alle risorse umane, ai servizi civici e alla legalità del comune riminese. "Dopo un dibattito animato e vivace, è prevalsa la prospettiva ampia e la visione di Futuro di una proposta che mette al centro i giovani e le donne. Mi metterò subito al lavoro per un obiettivo che deve accomunarci tutti: la rielezione, tra due anni, di un socialista nel consiglio regionale, preceduta dall'affermazione in tanti comuni al voto nei prossimi mesi. Ringrazio tutte le compagne e tutti i compagni che mi hanno sostenuto, sacrificando tempo ed energie, e che hanno condiviso e condivideranno con me non solo un percorso politico, ma una sincera amicizia e solidarietà. Se sapremo mettere questo impegno, questa passione e questa dedizione anche nei prossimi anni, sono sicuro che le storiche battaglie socialiste, da Sanità e Scuola pubblica a Giustizia giusta e diritti civili e sociali garantiti, saranno più facili da vincere" spiega Francesco Bragagni che succede a Marco Strada