Matteo Hallissey è il nuovo segretario di Radicali Italiani, lo storico movimento liberale che da anni si occupa di diritti umani e integrazione europea. E' anche il primo bolognese ai vertici del partito nonché il segretario di partito più giovane d’Italia.

Neo segretario dei Radicali Italiani, a soli 20 anni. Come ci si sente?

È una grande responsabilità: dopo quattro anni con la stessa dirigenza c'è stato un ricambio completo delle cariche. Ovviamente a 20 anni essere in questa posizione è una cosa che mi fa molto piacere ma allo stesso tempo sarà un grande lavoro.

Cosa ti lega a Bologna?

Io sono nato qui, i miei genitori vivono a Monterenzio. Poi dal punto di vista dello studio ho fatto le superiori al Liceo Nicolò Copernico, sempre a Bologna, per cui tutti questi anni li ho passati nella città delle due Torri. E' proprio in questo periodo che ho iniziato a fare politica, mi sono attivato con Radicali Bologna, tutto grazie ad Arcangelo Macedonio. Che ai tempi era il referente anche di +Europa. Da qui è iniziato tutto.

Non è la prima volta che ti sei candidato, come mai la volta scorsa non ha funzionato?

Da un po’ di tempo vedevamo una mancanza di ascolto da parte della classe dirigente. Molte delle iniziative che proponevamo non venivano accolte e quindi decisi di candidarmi a nome di tutti. A 19 anni, comunque, il risultato è stato importante, nonostante abbia perso di circa 16, 17 voti. La cosa bella era stata creare molto dibattito, molta discussione all'interno del movimento e quindi già porre le basi poi per il percorso attuale.

La vecchia guardia avrà un ruolo nel nuovo disegno di partito?

Ovviamente, dobbiamo fare un lavoro di squadra anche con i radicali storici e le altre generazioni, però penso ci sia anche un messaggio da dare in un paese come l'Italia. Il nostro tesoriere, Filippo Blengino, ha 23 anni e la presidente, Patrizia de Grazia, 25, vogliamo rimettere i ragazzi al centro della politica. Ci sono moltissimi giovani che non votano o che non si interessano alla politica per questo voglio che il nostro diventi un movimento che dia loro il giusto spazio.

E' vero che molti della dirigenza precedente non hanno partecipato alle votazioni?

Parte della precedente dirigenza se n'è andata e non ha partecipato al voto. Prima dell’ultima giornata di ogni congresso facciamo sempre una direzione notturna dove abbiamo provato a trovare un accordo, ma non ci siamo riusciti perché ci sono state proposte delle modifiche allo statuto da votare già il giorno successivo.

Modifiche di che tipo?

Togliere la quota dei giovani, togliere la possibilità di votare on-line con lo spid e così via. Noi invece abbiamo proposto di fare una riflessione, occuparcene con un gruppo di lavoro e quindi c'era questo gap. Poi in generale nel corso degli anni ci sono state molte divergenze e quindi non è stato facile trovare un compromesso. Alla fine, una parte della dirigenza ha lasciato il partito, ma altri sono rimasti e intendiamo lavorarci assieme. Le porte rimangono aperte qualora qualcuno decidesse di tornare.

Che prospettive avete per le elezioni europee?

Il nostro obiettivo è quello rilanciare le iniziative e la discussione per gli Stati Uniti d'Europa e quindi la richiesta di una maggiore integrazione europea nel nostro paese. Radicali Italiani nella nostra visione non è un soggetto che deve candidarsi da solo alle elezioni, piuttosto crediamo piuttosto che possiamo sostenere delle liste federaliste e avviare battaglie comuni. Vogliamo portare la nostra voce federalista anche in europarlamento in un momento in cui invece in tutta Europa c’è l'avanzata dei reazionari. Si raccontano un sacco di menzogne sull’Europa che viene dipinta come una matrigna che vuole minare gli interessi dell'Italia, quando in realtà, migliorando le Istituzioni europee e rafforzandole, daremmo un contributo enorme alla nostra economia e società. L’Europa può essere essenziale per cercare di affrontare alcune sfide che l’Italia non può affrontare da sola. Penso ad esempio all'immigrazione, alla gestione dei flussi migratori e la difesa comune.

Tornando a Bologna, avete in mente diverse iniziative da organizzare in città? Magari anche in vista delle amministrative?

Assolutamente sì. Stiamo già pensando di organizzare una serie di incontri anche a Bologna, sul federalismo europeo con Radicali Bologna, anche con +Europa. Vogliamo parlare di temi come le fake news, in particolare le notizie false che riguardano l'Europa e le Istituzioni europee. Vorremmo che la città e la provincia arrivino ad una dimensione europea, ovvero che si raggiungano degli standard di vita e accessibilità paragonabile al resto del continente, su questo fronte penso che il sindaco Matteo Lepore si stia muovendo bene.

A proposito di standard europei, che ne pensi della città 30?

Da Parigi a Bruxelles molte città in giro per l’Europa hanno già adottato provvedimenti simili. Si va nella giusta direzione. Secondo me è un'iniziativa che può anche realmente portare a diminuire il numero di morti e di incidenti stradali.

Questa proposta però non può essere da sola e dovrebbe includere una riforma strutturale dei servizi e dei percorsi per armonizzare tutto il trasporto pubblico. Anche introdurre bike sharing, car sharing, bisogna proprio ripensare interamente la dimensione della città, anche aumentando le tratte che collegano la città alle periferie e la provincia.