Referendum bocciati, niente quorum: a Bologna affluenza al 18%

Per il cosiddetto "referendum giustizia", secondo i dati del Viminale, in Emilia-Romagna ha votato solo il 20,91% degli aventi diritto e a Bologna si scende a poco più del 18%, con una quota nazionale che si ferma al 20,9%. I 5 quesiti referendari in tema di giustizia non aggiungono quindi il quorum, ovvero la quota minima di partecipanti al voto che, per la validità della consultazione referendaria, corrisponde alla metà degli aventi diritto al voto più uno, come stabilito dall'articolo 75, IV comma della Costituzione.

Per alcuni presidenti delle sezioni elettorali in città, intervistati da Bologna Today, la causa della scarsa affluenza è la "poca chiarezza. I quesiti sono scritti in modo complesso e su certe tematiche l’utenza media non è informata. Mi chiedo se certi temi sia davvero conveniente metterli a referendum. C’è bisogno di consapevolezza e non tutti ce l’hanno. Credo che neanche tutti i laureati in giurisprudenza sappiano davvero di cosa si sta parlando”.

Elezioni comunali

In calo anche i votanti per le amministrative in Emilia Romagna, 55,99%, e a Budrio, 59,33%. Per conoscere i nomi dei sindaci o dei candidati che andranno al ballottaggio si dovrà attendere la serata di oggi. Gli scrutini inizieranno infatti alle 14.