Referendum giustizia, affluenza bassa : "Quesiti difficili e spiegati male" | VIDEO

Poca informazione e poca partecipazione: queste le motivazioni, secondo gli intervistati, della misera affluenza ai seggi. Quella del Referendum sulla Giustizia rischia di diventare una delle votazioni con meno partecipazione e sicuramente conferma la tendenza al rialzo dell’astensionismo alle urne. “Poca affluenza? Qui è un deserto” confessa il presidente di una delle sezioni elettorali di via Saragozza. “Il motivo? Poca partecipazione politica e poca chiarezza. I quesiti sono scritti in modo complesso e su certe tematiche l’utenza media non è informata” dice Pierpaolo Moro, presidente del seggio elettorale numero 4. “Il referendum è un’istituzione bellissima – confessa invece Giuseppe Cobuzzi, presidente della sezione 14 – ma mi chiedo se certi temi sia davvero conveniente metterli a referendum. C’è bisogno di consapevolezza e non tutti ce l’hanno. Credo che neanche tutti i laureati in giurisprudenza sappiano davvero di cosa si sta parlando”. “Non credo fossero quesiti davvero fondamentali – racconta invece una delle poche persone che si è presentata al seggio per votare – e sicuramente non sono stati spiegati in modo esaustivo. Sono argomenti molto specifici. Io ho votato perché l’esercizio del voto è importante, ma non è stato semplice avere un’opinione su ognuno di questi”.

Referendum giustizia, i dati dell’affluenza

Il referendum, proposto da Radicali e Lega, ha visto fino al primo pomeriggio una partecipazione minima. Alle 12, nel comune di Bologna, l’affluenza era del 5,89%, leggermente maggiore rispetto al 5% della media nazionale. Ulteriori aggiornamenti riguardo al territorio metropolitano bolognese sono previsti dopo le ore 19.